Im Schützengau Ottobeuren endet eine lange, erfolgreiche Ära

Gauschützenmeister Richard Heinz stand 25 Jahre lang an der Spitze des Sportschützengaues Ottobeuren. Am Freitag hört er auf. Wer sein Nachfolger ist.

23.09.2021 | Stand: 14:44 Uhr

Bei der am Freitag in Attenhausen stattfindenden Jahresversammlung des Sportschützengaues Ottobeuren gibt es einen Stabwechsel: Gauschützenmeister Richard Heinz tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

Als im Jahre 1997 nach 33-jähriger Amtszeit des damaligen Gauschützenmeisters Karl Erdle sich zunächst kein Nachfolger finden ließ, drohte die Auflösung des Gaues. Schließlich führte eine Beratung aller 17 Schützenmeister unter Mithilfe des damaligen Bürgermeisters Alfons Weber ( Markt Rettenbach) zu einer Lösung, zu der auch Richard Heinz wesentlich beitrug, als er sich bereit erklärte, das Amt des stellvertretenden Gauschützenmeisters zu übernehmen und gemeinsam mit Alexander Sirch den Gau zu führen.

Zu den Höhepunkten in der Ära Heinz zählen mehrere Gauschießen

Sechs Jahre später übernahm Heinz dann den Chefposten. Zählt man beide Positionen zusammen, sind es 25 Jahre, die Heinz nun an der Spitze des Gaues Ottobeuren steht. Zu den Höhepunkten seiner Amtszeit zählen sicherlich die jährlichen Gauschießen mit Teilnehmerzahlen von bis zu 800. Wie berichtet, musste das letzte von ihm organisierte Gauschießen wegen Corona auf das Jahr 2022 verschoben werden. Zuvor ließ sich nur in einem Jahr kein Verein für die Austragung finden, was Heinz nur sehr schwer verdaute. 1998 und 2014 war Ottobeuren Gastgeber für die großen Bezirksschützentage mit zahlreichen Besuchern der Schützenprominenz aus ganz Schwaben. Beide Male gab es viel Lob für die Organisation. Das Fest zum 75-jährigen Gründungsjubiläum des Gaues Ottobeuren war ein weiterer Höhepunkt in seiner Amtszeit. Ein besonderes Augenmerk richtete Heinz auf die Einbindung und Förderung der Jugend in den Schützenvereinen. Der jährliche „Sparkassen-Cup“ fand bei ihm höchste Anerkennung.

Richard Heinz sparte auch nicht mit kritischen Worten

Neben dem Nachwuchs kümmerte sich Heinz aber auch um die Senioren und motivierte alle Gauvereine, sich an den Rundenwettkämpfen zu beteiligen und den Wettbewerb der Seniorenmeisterschaft zu unterstützen. Dabei sparte er auch nicht mit kritischen Worten, wenn er merkte, dass nicht alle seinen Empfehlungen folgten. Eine glückliche Hand bewies Heinz im Umgang und bei der Führung seines Teams. Gegenseitiger Respekt und Vertrauen stärkten die erfolgreiche Arbeit der Verantwortlichen in der Führungsebene.

Der ehemalige Staatsminister Josef Miller bescheinigte dem scheidenden Gauschützenmeister einmal, mit seinem Umzug von der anderen Seite der Iller nach Bayern eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Heinz trat bereits 1974 dem Schützenverein „Günztal“ Eldern bei und übernahm zwei Jahre später das Amt des Schriftführers. Ab 1985 bis 2010 war er 25 Jahre lang Schützenmeister. Sein größtes Vorhaben bewältigte er in Eldern mit dem Bau einer neuen Schießanlage mit Schützenheim. Ebenso gründete er die „Ottobeurer Marktmeisterschaft im Luftgewehrschießen“. In seine Zeit fiel auch die Gründung einer eigenen Bogenschützen-Abteilung, die inzwischen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene sehr erfolgreich ist.

Wer so viele Jahre mit einem solch großen Einsatz für den Schützensport unterwegs ist, hat sich viele Ehrungen und Anerkennungen verdient. Deshalb dürfen auch einige davon erwähnt werden: Große Goldene Verdienstnadel des Deutschen Schützenbundes (DSB) 1994, Ehrenschützenmeister Eldern 2010, Goldene Medaille am grünen Band des DSB, DSB-Ehrenkreuz in Gold 2021.

Heinz hat den Wechsel an der Gau-Spitze gut vorbereitet

Mit der Versammlung am Freitag endet eine lange und erfolgreiche Ära des umsichtigen und sehr beliebten Gauschützenmeisters Richard Heinz. Wie es nicht anders zu erwarten war, hat er den Wechsel an der Spitze gut vorbereitet. Sein Nachfolger soll Thomas Schropp werden. Es ist ein junger, aber erfahrener Schütze, der seit 2009 für den Sportschützengau die Kasse führt und davor auch schon in der Jugendarbeit mitgewirkt hat.