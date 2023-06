Im Schützengau Memmingen wird der „enge Zusammenhalt der Schützenfamilie“ gelobt

Königsproklamation des 64. Gauschießens im Sportschützengau Memmingen. Die Halle in Niederrieden platzt aus allen Nähten. Wer die neuen Regenten sind.

12.06.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Mit einem ereignisreichen Festtag samt Fahnenzug, Königsproklamation und Preisverteilung hat jetzt die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft (ZSG) Niederrieden ihr 135-jähriges Vereinsbestehen und den Abschluss des 64. Gauschießen im Sportschützengau Memmingen gefeiert.

Vorsitzender Markus Schütz freute sich über die „rege Beteiligung und den guten Besuch“. Die Turn- und Festhalle war voll besetzt und platzte in Anbetracht von rund 450 Gästen aus allen Nähten. Den Titel „Gauschützenkönigin der Luftgewehrschützen“ gewann Christina Geiger vom SV Pleß, die einen 3,6-Teiler erzielt hatte. Carina Mayer von der Schützengilde Legau siegte durch einen 5,3-Teiler bei den Jungschützen und wurde als Gaujugendkönigin proklamiert.

971 Teilnehmende beim 64. Gauschießen im Sportschützengau Memmingen

Bei den Luftpistolenschützen sicherte sich Kim-Tonia Bilger vom Schützenverein Wolfertschwenden durch einen 14,9-Teiler den Titel der Gauschützenkönigin. Sieg und Titel gingen bei den Auflageschützen durch einen 10,1-Teiler an Robert Gäble vom SV „Alpenrose“ Heimertingen. Erfreulich war für die Veranstalter auch der Blick auf die Meistbeteiligung: Insgesamt kamen beim Gauschießen in Niederrieden 971 Sportschützinnen und -schützen an die Schießstände und traten im sportlichen Wettkampf gegeneinander an.

Die meisten Teilnehmer stellt der Schützenverein Erkheim

Vorsitzender Schütz meinte, dass man mit knapp 1000 Teilnehmern mehr als zufrieden sein könne. Die Meistbeteiligung gewann der SV Erkheim mit 64 Teilnehmern, gefolgt von „Eichenlaub“ Maria Steinbach (53) und der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Grönenbach (44). Die gastgebende ZSG Niederrieden schickte außer Konkurrenz 82 Teilnehmer in den Wettkampf.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte, dass der Schießsport verbinde. Er führe Menschen zusammen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Religion und Herkunft. „Sport ist der soziale Kitt unserer Gesellschaft“, sagte der Landesminister, der in Memmingen lebt. Beeindruckt von der Atmosphäre in der restlos gefüllten Festhalle und dem engen Zusammenhalt der Schützenfamilie im Sportschützengau Memmingen zeigte sich auch FDP-Landtagsabgeordneter Dr. Dominik Spitzer.

Den besten Schuss auf die Festscheibe gibt Wolfgang Binzer aus Zell ab

Den besten Schuss auf die Festscheibe gab Luftgewehrschütze Wolfgang Binzer (SG Zell) ab. Bei den Luftpistolenschützen siegte Michael Steinle (Maria Steinbach), bei den Auflageschützen setzte sich Manfred Angele (SV Steinheim) an die Spitze des Klassements. Den Landratspokal nahm Manuel Gegler (Maria Steinbach) entgegen. Den Jugendpokal der Stadt Memmingen gewann Merle Möllmann, die ebenfalls für Maria Steinbach startete. Bei dem von Josef Miller gestifteten Schülerpokal war Matthias Nägele (SG Lachen-Herbishofen) bester Schütze. Den besten Schuss auf die Jubiläumsscheibe gab Erich Huber (Memmingerberg) ab. Er erzielte einen 7,4 Teiler.