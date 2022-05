Im Theater steigen die Löhne und die Energiekosten explodieren

Das Landestheater Schwaben braucht 227.000 Euro aus seinen Rücklagen für den Spielbetrieb 2022. Warum die Pandemie erst jetzt ein großes Loch in den Etat reißt.

04.05.2022 | Stand: 17:41 Uhr

Die Einnahmen des Landestheaters Schwaben (LTS) bleiben 2022 im Vergleich zu 2021 ungefähr gleich, aber die Ausgaben steigen deutlich. Dennoch bekommen die Zweckverbandsmitglieder der Bühne mit Sitz in Memmingen jetzt sogar 101.000 Euro zurück. Wie das zustande kommt, erfuhren sie in der jüngsten Verbandsversammlung, in der der Haushaltplan für das Jahr 2022 im Mittelpunkt stand. In diesem Rahmen stellte außerdem das designierte Intendanten-Duo Christine Hofer und Alexander May noch einmal seinen Spielplan für die Saison 2022/23 vor.

Zuständig für die Zahlen im LTS ist Oberspielleiter und stellvertretender Intendant Peter Kesten, der ab der kommenden Spielzeit in die Position des Kaufmännischen Direktors wechselt. Durch die neue Doppelspitze wächst die Intendanz dann von drei auf vier Vollzeitstellen – auch eine Assistentin gehört noch dazu. Dafür fällt die Stelle der Chefdramaturgin weg, die nicht wieder besetzt wird, nachdem Anne Verena Freybott mit Intendantin Kathrin Mädler ans Theater Oberhausen gewechselt ist.

Ausgaben von 3,7 Millionen Euro

Das LTS hat die beiden Pandemiejahre dank Kurzarbeit und staatlichen Sonderzuschüssen finanziell gut überstanden. 2021 wurde sogar ein Überschuss von 175.000 Euro erwirtschaftet, der in die Rücklagen des Theaters fließen konnte. Das sieht in diesem Jahr allerdings ganz anders aus: für 2022 müssen 227.000 Euro aus den Rücklagen entnommen werden, um den Etat ausgleichen zu können (204.000 Euro für das Stammhaus, 23.000 Euro für die neue Sparte Junges Landestheater Schwaben). „Das hat es in den letzten 20 Jahren nicht gegeben“, kommentierte Finanzchef Kesten diese Summe. Die Rücklagen des Theaters schrumpfen damit von 970.000 auf 742.000 Euro. Die Ausgaben für 2022 werden mit 3,7 Millionen Euro veranschlagt (2021: 3,4 Millionen). Gründe für das Loch im Haushalt führte Kesten mehrere an. Die Personalkosten steigen und die Energiekosten explodieren, was mit jeweils 113.000 Euro zu Buche schlägt. Außerdem belasten höhere Materialkosten für Bühnenbauten und Kostüme den Ausstattungsetat mit gut 20.000 Euro zusätzlich.

Auf der anderen Seite sind die Einnahmen gesunken. Im Vergleich zu 2021 fehlen etwa 10.000 Euro in der Theaterkasse. Die ganze Tragweite der Pandemie wird aber deutlich, wenn man die Zahl mit den Einnahmen von 2020 vergleicht, also der Saison vor der Pandemie: Im Vergleich dazu sanken die Ticketeinnahmen um 211.000 Euro. Das lag daran, dass pandemiebedingt viel weniger Vorstellungen stattgefunden haben – und wenn gespielt wurde, extrem wenig Plätze besetzt werden durften. Dazu kommt, dass das Publikum auch nach der stufenweisen Öffnung nur zögerlich wieder ins Memminger Theater geströmt ist.

Auch in den Gastspielorten mussten zahlreiche Vorstellung ausfallen, manchmal auch wegen Krankheit oder weil Schauspieler in Quarantäne waren. „Aber der Rückgang war nicht nur coronabedingt“, erläuterte Kesten. Die Gastspielorte hätten bereits in den letzten Jahren eher weniger Vorstellungen gebucht. Dort wieder mehr präsent zu sein, war schon ein erklärtes Ziel von Kathrin Mädler und auch die neue Intendanz hat das jetzt betont. „Wir machen Theater für Sie alle und das soll in Ihren Orten auch spürbar werden“, gab May den Verbandsräten und -rätinnen mit auf den Weg.

Junges Landestheater Schwaben läuft gut an

Lesen Sie auch

Landestheater Schwaben Die neue Spitze der Landesbühne in Memmingen steht bereit

Auch die neue Sparte Junges Landestheater Schwaben ist nun ein großer Posten im Haushaltsplan. Teilweise sind das aber Kosten, die dafür im Stammhaus wegfallen, weil beispielsweise die Theaterpädagogik dorthin gewechselt ist. Ausgegangen wird im Rahmen des dreistufigen Aufbauplans von einem Zuschuss von 72.000 Euro für 2022. Unter anderem Oberbürgermeister und Zweckverbandsvorsitzender Manfred Schilder betonte, dass die Eröffnung der Kinder- und Jugendbühne am Schweizerberg der richtige Schritt gewesen sei. Das zeigt auch die gute Resonanz auf das neue Angebot: die Einnahmen waren bereits in den ersten Monaten höher als angesetzt.

Zu guter Letzt wurde aufgelöst, warum die Zweckverbandsmitglieder ausnahmsweise Geld zurückbekommen: Nach dem guten Jahresergebnis und dem Überschuss von 2021 hat der Freistaat seinen Zuschuss um 101.000 Euro gekürzt. Der gleiche Betrag fließt nun zurück an den Zweckverband.