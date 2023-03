Statistik zeigt: Immer mehr Unfälle auf den Straßen in Memmingen

Polizei stellt Statistik in Memmingen vor. Trotz höherer Fallzahlen waren es 2022 weniger Schwerverletzte als 2021. Das sind die häufigsten Unfallursachen.

08.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Mehr Verkehrsunfälle als noch 2021 hat die Polizei im vergangenen Jahr in Memmingen registriert. Das geht aus der aktuellen Unfallstatistik hervor, die Hauptkommissar Manfred Guggenmos in der jüngsten Sitzung des städtischen Verkehrsausschusses vorgestellt hat. Demnach stieg die Zahl der registrierten Verkehrsunfälle von 1505 auf 1579. Bedauerlicherweise sind zudem drei Verkehrstote zu beklagen.

Unfallstatistik in Memmingen: Mehr Unfälle als in 2021

Im Vorjahr kam nur ein Mensch in der Stadt bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Positiv zu bewerten ist dagegen die rückläufige Zahl der schwer verletzten Menschen. Sie sank von 39 auf 33. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 323 Personen bei Verkehrsunfällen in Memmingen verletzt. Das sind wiederum 72 mehr als im Vorjahr.

Die Hauptunfallursachen sind zu geringer Sicherheitsabstand (547 Unfälle) sowie Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren (500 Unfälle). Laut Guggenmos spielen bei zu dichtem Auffahren auch Unachtsamkeit oder das Handy eine große Rolle.

Bei einer Verkehrskontrolle: Was sieht die Polizei eigentlich "im System"?

Hauptkommissar Manfred Guggenmos von der Memminger Polizeiinspektion Bild: Volker Geyer

Sorgen bereitet dem Leiter des Sachbereichs Verkehr der Memminger Polizeiinspektion die steigende Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss. Diese steigt seit 2020 kontinuierlich an – und zwar von 21 auf 30 im vergangenen Jahr. In diesem Zusammenhang ging Guggenmos auch auf Unfälle unter Drogeneinfluss ein, die ebenfalls eine Tendenz nach oben aufweisen. Im Gegensatz zu Alkoholfahrten sei der Missbrauch von anderen Drogen bei Kontrollen schwerer festzustellen, da die Fahrer keine Fahne hätten, die man riechen könne. Laut dem Hauptkommissar entwickeln Polizeibeamte über die Jahre ein feines Näschen und können bereits geringe Atemalkoholwerte wahrnehmen.

Polizei Memmingen nimmt Raser ins Visier

Zu schnelles Fahren nimmt in der Statistik mit 71 Unfällen ebenfalls einen der unrühmlichen Spitzenplätze ein. Um Raser einzubremsen, führt die Polizei regelmäßig Lasermessungen durch. „Je mehr Kontrollen, desto besser“, sagte Guggenmos. Denn wenn die Fahrer damit rechnen müssen, geblitzt zu werden, würden sie weniger aufs Gaspedal drücken.

Die Polizei Memmingen nimmt Raser ins Visier. Bild: Matthias Becker (Symbolbild)

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Unfälle mit beteiligten Radfahrern – und zwar von 131 auf 168. Dabei sticht in der Statistik heraus, dass immer öfter Radler die Unfälle verursachen. Waren im Jahr 2021 nur 87 Radfahrer schuld an einem Unfall, waren es im vergangenen Jahr 115. In solche Unfälle seien immer mehr Fahrer von Elektrorädern verwickelt. Nicht zuletzt deswegen sei die zweithäufigste Ursache bei Radunfällen zu schnelles Radeln. „Viele fahren einfach über ihre Verhältnisse“, sagte Guggenmos. Dabei spiele auch das Alter der Radler eine Rolle. So steige das Unfallrisiko bei Pedelecs mit elektrischem Hilfsmotor bereits ab dem 45. Lebensjahr.

Weniger Unfälle wegen Geisterradler in Memmingen

Gute Nachrichten im Gepäck hatte Manfred Guggenmos im Hinblick auf sogenannte Geisterradler, die Radwege in falscher Richtung befahren. Hier hätten entsprechende Warnschildern zumindest dazu beigetragen, dass die Zahl der Geisterradlerunfälle nicht weiter gestiegen sei. So waren es 2022 wie im Vorjahr elf derartige Unfälle. Ebenfalls gleich geblieben ist die Anzahl der Schulwegunfälle mit jeweils zehn Stück.

Im vergangenen Jahr waren es neun Radunfälle und ein Unfall mit einem Tretroller, wobei die Schüler glücklicherweise stets nur leicht verletzt wurden. Laut Guggenmos wird jeder Schulwegunfall in der betreffenden Klasse beziehungsweise Schule zusammen mit der Polizei besprochen. Zudem werden die Unfallursachen in den Jugendverkehrsunterricht aufgenommen.

Lesen Sie auch: Wildunfälle in der Stadt: Wo und wann Autofahrer besonders aufpassen müssen