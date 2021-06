Nach Sonder-Impfaktion in Memmingen: Restliche Impfdosen werden weiter angeboten - ohne Termin

Was passiert mit den 1620 Impfdosen von AstraZeneca, die von der Sonder-Impfaktion in Memmingen übriggeblieben sind? Die Stadt hat einen Plan.

30.06.2021 | Stand: 12:38 Uhr

Es ist noch eine Menge übrig von der Sonder-Impfaktion am Wochenende 25. bis 27. Juni in Memmingen. 1800 Impfdosen von AstraZeneca gab es, aber nur 180 davon wurden verbraucht. Das Interesse an der Impfaktion, die rund um die Uhr lief, war gering.

Die Impfdosen von AstraZeneca gegen Corona sind noch einige Monate haltbar. Und sie bleiben in Memmingen. Der Plan der Stadt: Sie sollen nun während der regulären Öffnungszeiten des Impfzentrums angeboten werden. Wer sich mit einer davon impfen lassen möchte, benötigt keinen Termin.

Mehr Details folgen in Kürze an dieser Stelle.

Bilderstrecke

Sonder-Impfaktion in Memmingen: 38 Stunden am Stück gegen Corona