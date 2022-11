Impfzentren im Allgäu bald zu: Schaffen Ärzte das?

Ab dem Ende des Jahres sollen Hausärzte und Apotheken die Impfung gegen Corona übernehmen. Das Thema Post-Covid bedrückt Corona-Koordinator Dr. Sperling.

24.11.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Ja, es gibt auch Hausärzte in Memmingen und Umgebung, die keine Impfungen gegen Corona anbieten werden. Das sagt Dr. Jan Henrik Sperling, Koordinierender Arzt für Corona für die Stadt Memmingen, im Gespräch mit unserer Redaktion. Ende des Jahres werden alle Impfzentren in Bayern schließen, auch das Memminger und das Unterallgäuer. Dann sollen nach dem Willen der Landesregierung Hausärzte und Apotheken die Impfungen gegen Corona anbieten. Alles zum Thema Corona in unserem Newsblog.

