Ab 7. März wird mit Novavax im Unterallgäu geimpft - das müssen Interessierte tun

Ab Montag, 7. März, wird im Corona-Impfzentrum Bad Wörishofen auch mit Novavax-Impfstoff geimpft. Allerdings brauchen Interessierte vorerst einen Nachweis.

25.02.2022 | Stand: 12:32 Uhr

2500 Dosen des Impfstoffs Novavax erhält das Impfzentrum des Landkreises Unterallgäu in Bad Wörishofen in der kommenden Woche. Ab Montag, 7. März, könne der jüngst zugelassene Corona-Impfstoff in der Einrichtung in der Rudolf-Diesel-Straße 26 dann verimpft werden, teilt das Landratsamt mit.

Wegen der zunächst geringen Liefermenge bleibt der Novavax-Impfstoff zuerst aber für einen kleinen Personenkreis reserviert. So sei der Protein-Impfstoff zunächst Personen vorbehalten, "für die die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. So hat es das Bayerische Gesundheitsministerium vorgegeben“, sagt Dr. Carola Winkler, koordinierende Ärztin im Landkreis Unterallgäu.

Impfung mit Novavax: Nachweis des Arbeitgebers mitbringen

Wer in den kommenden Wochen im Impfzentrum Bad Wörishofen mit Novavax geimpft werden möchte, muss also einen Nachweis seines Arbeitgebers mitbringen, dass er oder sie in einer Pflegeeinrichtung, einer Klinik oder einer entsprechenden Einrichtung tätig ist.

Wann der Impfstoff auch für andere Personen verfügbar ist, sei noch nicht geklärt, so Ärztin Winkler.

Auch in den Impfzentren des Landkreises Ostallgäu in Kaufbeuren und Marktoberdorf haben bei Novavax zunächst bislang ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich Vortritt. Hier wird bereits beim Voranmeldesystem, über das die Termine gebucht werden, der Arbeitgeber abgefragt.

"Nuvaxovid": Das ist der fünfte zugelassene Corona-Impfstoff in der EU

Lesen Sie auch

Neuer Corona-Impfstoff In Kaufbeuren und im Ostallgäu haben Pflegekräfte Vortritt bei der Impfung mit Novavax

Der Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax trägt die genaue Bezeichnung "Nuvaxovid" und ist als fünfter Impfstoff seit Ende 2021 in der EU zugelassen.

Er wird im Abstand von drei Wochen mit zwei Dosen verabreicht werden. Nuvaxovid ist ein proteinbasierter Impfstoff - wie etwa die Vakzine gegen Tetanus und Hepatitis-B. Einige Menschen setzen in das auf bewährte Weise hergestellte Vakzin mehr Vertrauen als in die neuartigen mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna.

Der Novavax-Impfstoff zeigte bei Studien einen 90-prozentigen Impfschutz gegen die Alpha-Variante des Coronavirus und kam damit sehr nah an die mRNA-Impfstoffe heran.

Bilderstrecke

Corona-Impfung: Das unterscheidet die Impfstoffe