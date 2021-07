In die Ehwiesmühle bei Bad Grönenbach könnte wieder Leben einkehren

Der Gemeinderat stimmt einem neuem Betreiberkonzept zu, zu dem auch eine Veranstaltungshalle gehört. Für die zukünftige Nutzung gibt es aber eine Auflage.

11.07.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Das ehemals beliebte Gasthaus Ehwiesmühle ist einer Wiedereröffnung mit neuem Betreiberkonzept einen Schritt nähergekommen. Im zweiten Anlauf hat der Bad Grönenbacher Bauausschuss der Bauvoranfrage für den Neubau eines Veranstaltungsraums mit Freischankfläche, einem Heizcontainer, einem Carport, sowie zwei Wohnmobilstellplätzen und einer Gartenhütte zugestimmt.

Umstritten ist die Zahl der Parkplätze an der Gaststätte

Umstritten ist die Zahl der Stellplätze auf dem beschaulichen Areal. Daher hat der Bauausschuss die Auflage mit auf den Weg gegeben, dass Veranstaltungsraum und Gaststätte nicht gleichzeitig betrieben werden dürfen. So soll das Verkehrsaufkommen in engeren Grenzen gehalten werden. Zu Beginn machte Bürgermeister Bernhard Kerler deutlich, dass zwischenzeitlich Gespräche mit dem Bauwerber stattgefunden haben. Dabei habe sich in planerischer Hinsicht eine Annäherung und Konzeptänderung ergeben. Der relativ große Außenbewirtungsbereich wurde deutlich verkleinert, damit steht mehr Fläche für Stellplätze bereit.

Der Biergarten wurde verkleinert

Der Biergarten ist auf den Bereich vor der Gaststätte zusammengeschmolzen: Nach aktuellem Planungsstand wird es vor der neuen Veranstaltungshalle, die in Holzbauweise entstehen soll, keinen Biergarten mehr geben. Laut Bauamtsleiter Rudolf Meinl kann man nun von 22 Stellplätzen ausgehen. Insgesamt seien 21 Parkplätze gefordert. Im neuen Veranstaltungssaal sollen Hochzeiten, Feiern und Festlichkeiten stattfinden. Dem Bürgermeister zufolge ist die Raumkapazität auf bis zu 50 Gäste ausgelegt. Mit Blick auf die Parksituation sei dies nach wie vor kritisch. Kerler machte den Vorschlag, die Nutzungsoptionen zu begrenzen und die gleichzeitige Nutzung von Veranstaltungsraum und Gaststätte auszuschließen. Dies würde seiner Ansicht nach eine Verbesserung der Parksituation bewirken.

Im Gespräch: Ein Shuttle-Service vom Multivac-Parkplatz aus

Als Ausgleich soll es bei Veranstaltungen einen Shuttleservice geben, der Gäste und Besucher von Wolfertschwenden aus zur Gaststätte Ehwiesmühle bringt. Geplant sei, dass Gäste vom Multivac-Parkplatz aus mit dem Bus dorthin und wieder zurück gebracht werden. Allerdings sei dies noch nicht abschließend geklärt, so Kerler. Es gebe aber bereits entsprechende Gespräche.

Konrad Lichtenauer (Grüne) begrüßte, dass die Ausflugsgaststätte wieder in Betrieb genommen werden soll und fragte, ob auch der Biergarten wieder in Betrieb genommen wird. Der Bürgermeister verneinte dies, wären dazu doch auch bauliche Veränderungen nötig. Zweite Bürgermeisterin Ilse Dorn erkundigte sich, ob auch die Wohnmobilstellplätze noch im Konzept enthalten sind. Laut Kerler ist dies der Fall, der Bürgermeister fügte aber an, dass es sich dabei langfristig auch um Tiny-Häuser handeln könnte. „Das wäre eher als Zubrot zu sehen.“ Die Bauausschussmitglieder stimmten der Bauvoranfrage grundsätzlich zu. Zur Auflage wurde gemacht, dass Veranstaltungshalle und Gaststätte nicht gleichzeitig beziehungsweise nur abwechselnd betrieben werden dürfen.

