In diesem Seniorenheim in Ottobeuren steht ein Umbau bevor

In der Einrichtung St. Josef muss der Brandschutz erneuert werden. Das kostet etwa eine Million Euro. Was das Vorhaben für die 96 Bewohner mit sich bringt.

27.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Im Seniorenheim St. Josef in Ottobeuren ( Unterallgäu) stehen umfangreiche Umbauten an. Ursache sind Verbesserungen, die beim Brandschutz nötig werden. Die Kosten für das Vorhaben, das nun Thema im Marktgemeinderat war, sollen bei mehr als einer Million Euro liegen. Im Kern geht es um die Brandmeldeanlage, die ertüchtigt werden muss. Grundvoraussetzung dafür ist ein neues Brandschutzkonzept, in der Folge soll eine neue Brandmeldeanlage eingebaut werden.

40 Plätze sind nicht belegt, weil Pflegekräfte fehlen

Als das Konzept erstellt wurde, stellte sich heraus, dass auch die Sicherheitsbeleuchtung erneuert und die Flurdecken mit Blick auf den Brandschutz instandgesetzt werden müssen. Bei einer Begehung im Frühjahr mit der Pächterin kamen auch Wünsche zur Verbesserung und Vergrößerung der Aufenthalts- und Gemeinschaftsflächen zur Sprache. Architekt Rolf Steinhauser berichtete zunächst zur allgemeinen Situation im Altenheim. Derzeit leben 96 Bewohnerinnen und Bewohner im Haus, allerdings seien insgesamt 136 Heimplätze vorhanden. Steinhauser zufolge können aufgrund des Pflegekräftemangels nicht mehr Plätze belegt werden.

Wohngruppen statt Einzelräumen

Laut dem Architekten hat sich das Vorgehen im Bereich Seniorenwohnen deutlich verändert. Man sei abgekommen von einzelnen Räumen für die Bewohner – zugunsten von autarken Wohngruppen, die zusammen leben. Für die weitere Vorgehensweise sei es nun wichtig, die Genehmigungsplanung zu erstellen. Baubeginn könnte dann nach den Sommerferien sein. Während des Umbaus müsse man ganze Wohntrakte umsiedeln. Dies sei kein einfaches Unterfangen. Marktrat Karl Erdle bedauerte, dass die Bettenzahl nicht ausgelastet werden kann. Er meinte, dass man die nicht belegten Betten beim Umbau erhalten sollte. Denn möglicherweise werde sich die Personalsituation in der Pflege mittelfristig wieder bessern. Steinhauser berichtete, dass die unbesetzten Betten teils auch Mitarbeitenden zugutekommen. Dies sei vielleicht auch ein Argument, um mehr Personal gewinnen zu können. Im Bedarfsfall könne man die Kapazität mit rund zehn Betten wieder für Bewohner reaktivieren. Bauamtsmitarbeiter Klaus Engel betonte, dass man das Gebäude vor rund 20 Jahren als Altenheim konzipiert habe. Nun sei es so, dass viel Wert auf Wohngruppen gelegt wird. Mit kleineren Umbauten sei dies nicht zu bewerkstelligen.

Soll ein Teil des Heims abgerissen werden?

Zweiter Bürgermeister Markus Albrecht spannte einen größeren Bogen. Demnach müsste man Teile des Heims abreißen und neu aufbauen, wenn man es zukunftssicher machen will. Betroffen könnte der Südtrakt sein, der zum Altbau gehört. Für eine umfangreichere Erneuerung müsste man hier über einen Neubau nachdenken. Er fügte an, dass man aber zunächst die aktuellen Probleme lösen und ein funktionsfähiges Gebäude herstellen müsse.