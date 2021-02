Jeden Tag läuft der Kater durch Memmingen und macht auch mal ein Nickerchen in den Läden der Altstadt. Warum er sogar eine eigene Facebook-Seite hat.

Von Stefanie Rauh

27.02.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Es ist früh morgens: Kaum einer ist jetzt am Marktplatz in Memmingen unterwegs. Alles ist ruhig. Keine Schritte zu hören, weit und breit keine Menschen zu sehen. Doch dann, ganz plötzlich und bestimmt, tönt ein Miauen in der Ferne. Ein weißes Fellknäuel schleicht langsam und vorsichtig auf eine Taube am Stadtbach zu. Es ist Kater Chicco – quasi die „Stadtkatze“ von Memmingen.