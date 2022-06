In Memmingen wird die Notunterkunft für Ukrainer aufgelöst

Die Stadt hatte zwei Turnhallen für die Geflüchteten hergerichtet. Etwa 140 waren im März darin untergebracht. Warum die Notunterkunft wieder ausgeräumt wird.

Die Memminger Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in den Turnhallen des Berufsbildungszentrums (BBZ) und der Johann-Bierwirth-Schule (JBS) war zuletzt Mitte März belegt. Doch das Gelände rund um die JBS-Halle ist immer noch mit Bauzäunen abgesperrt und wird Tag und Nacht bewacht. Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich deshalb, wie lange das noch so bleiben soll – vor allem wenn sie deswegen auf dem viel genutzten Rad- und Fußweg wieder umkehren müssen, der zwischen dem Schulgelände und weiteren Sportstätten der Stadt und des TV Memmingen verläuft.

Eine Turnhalle gehört schon seit dem 1. Mai wieder dem Sport

Das soll sich schon Ende des Monats ändern, gibt dazu die Stadtverwaltung Auskunft. Die Notunterkunft in der BBZ-Turnhalle wurde bereits zum 30. April aufgelöst, sie steht seitdem den Schulen und Vereinen wieder für den Sport zur Verfügung. Die Halle war nur einmal mit Geflüchteten belegt. Etwa 140 Personen, vor allem Frauen und Kinder, die vor dem Ukraine-Krieg geflohen waren, kamen dort um den 16. März herum mit Bussen an. Verschiedene Rettungs- und Hilfsdienste, freiwillige Helferinnen und Helfer nahmen sie Empfang und versorgten sie mit dem Notwendigsten. Doch die meisten blieben nur wenige Tage, ehe sie in andere Unterkünfte wechseln oder weiterreisen konnten. Insgesamt drei Wochen lang war die Notunterkunft belegt. Ende April wurden dann die Betten und weiteren Einrichtungen in der BBZ-Halle wieder abgebaut und die vorgehaltenen Plätze auf 150 in der JBS-Turnhalle reduziert.

Doch auch dort laufen jetzt die Abbauarbeiten – sie sollen laut der Pressestelle der Stadt bis spätestens 30. Juni beendet sein. Denn das Innenministerium habe mitgeteilt, dass die Stadt keine Notunterkunft mehr aufrecht erhalten muss.

Während der Sportbetrieb in der BBZ-Halle seit dem 1. Mai wieder läuft, müssen sich die Nutzerinnen und Nutzer der JBS-Halle noch ein wenig gedulden: Sie steht erst ab dem 1. Juli wieder zur Verfügung.

Noch ist Security rund um die Uhr vor Ort

Bis dahin müssen auch die Radler und Fußgänger, die die Verbindung zwischen Bodenseestraße und Stadtweiherstraße nutzen wollen, Geduld aufbringen und einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Denn das Gelände bleibt bist zum Ende der Abbauarbeiten gesperrt, da viele Materialien, die für die Notunterkunft benötigt werden, auch im Freien gelagert sind oder waren. Deshalb bleiben auch die Security-Mitarbeitenden noch bis Ende Juni rund um die Uhr vor Ort.

