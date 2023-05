Als "Gelonida" und "Uralt Lavendel" aus dem Unterallgäu  kamen

Bei Goedecke wurden einst Kosmetik und Medikamente hergestellt. Forschung mit Tierversuchen gehörte dazu. Eine Spurensuche, die auch zu L’ Oréal und Pfizer führt.

26.05.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Pharma-Gigant Pfizer und Kosmetik-Riese L’Oréal: Auf solche Namen und Marken stößt, wer den Weg eines Unternehmens nachzeichnet, das für einige Zeit auch in Memmingerberg ansässig war. Schon in den 1940er-Jahren streckte die Chemische Fabrik Goedecke und Co. AG mit Hauptsitz in Berlin die Fühler ins Allgäu aus, nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg entstand dann auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände in Memmingerberg ab 1946 ein Zweigwerk. Dort wurde unter anderem für die Medikamentenentwicklung geforscht – auch mit Tierversuchen an Katzen, Fröschen, Mäusen und Ratten.

