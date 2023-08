In Rot an der Rot steigt das beliebte Dorffest

In Rot an der Rot wird seit 1993 das Dorffest gefeiert. Die Vereine zeigen großes ehrenamtliches Engagement. Das zieht viele Besucher aus der ganzen Region an.

13.08.2023 | Stand: 12:57 Uhr

Rot an der Rot glänzt nicht nur mit seiner wunderschönen Reichsabtei, deren Türme man schon von Weitem sehen kann. Diese Gemeinde hat auch ein Dorffest der Superlative, besonders, wenn man das im Verhältnis zu seinen 4500 Einwohnern sieht. Jedes Jahr am zweiten Wochenende im August findet es statt – seit 1993. Wenn das Wetter mitmacht, werden an den zwei Tagen 20.000 Besucher erwartet. Das ist kein Wunder, wenn man sieht, was die Vereine des Ortes in ehrenamtlicher Tätigkeit alles bieten.

Zwei Tage in Rot an der Rot mit einem abwechslungsreichen Programm

Schon um 8.30 Uhr ging es mit den Illertaler Alphornbläsern los. Um 10 gab es einen Umzug mit historischen Gruppen und dem Dorfvolk, gleich anschließend konnte man auf der Freilichtbühne ein historisches Schauspiel erleben. Es handelte von den Schikanen der Obrigkeit am Volk im 16. Jahrhundert und dem darauffolgenden Bauernaufstand. Das Spiel wurde mit viel Leidenschaft und Können vorgetragen.

Den ganzen Tag über war ein abwechslungsreiches Programm geboten. Es gab Tanzgruppen auf drei Bühnen, einen Zauberer, ein großes Angebot an Speisen und Getränken, einen Handwerkermarkt, am Sonntag die Oldtimerschau, das musikalische Abendprogramm und einen riesigen Flohmarkt. Dort hatte die Ortsansässige Susanne Pfau einen Stand. Sie verhandelte gerade mit einem Kunden über den Preis eines Buches. „Vormittag läuft es besser“, sagte sie, „da zahlen die Kunden meistens noch relativ gut. Ab Mittag läuft das Geschäft schleppender und es wird mehr gehandelt.“

Inzwischen war es heiß geworden. Manfred Brunner schwitzte ordentlich, wie die meisten Besucher. Er war mit seiner Frau Gertrud aus Ehingen angereist. „Wir kommen seit sieben Jahren jedes Jahr hierher, die Atmosphäre ist unübertrefflich, das Essen einfach köstlich und so preisgünstig.“

Fest für die ganze Familie in Rot an der Rot

Im Abtsgarten hatte Zauberer Mika aus Germersheim sein Equipment aufgebaut. Es gab eine Vorstellung für die Kinder. Er brachte sie mit seinen Tricks nicht nur zum Staunen, sondern mit seinem Humor auch zum herzhaften Lachen. Auf drei Bühnen gleichzeitig gab es immer wieder Vorführungen und Musik. Vor den Bühnen bildeten sich große Menschentrauben. Die Tänzerinnen kamen aus Rot, Steinhausen, Lachen, Steinheim, Heimertingen und Schönebürg.

Besucher: "Wo findet man noch so ein Fest, so schön und so familienfreundlich?"

Das große Bierzelt in der Ortsmitte war voll. Karin und Alwin Schneider hatten es sich an einem Tisch gemütlich gemacht. Jeder hatte eine Bratwurst und ein Weizen vor sich. „Wir kommen mit dem Rennrad aus Laupheim. Das sind 40 Kilometer. Das gibt neben dem Hunger auch richtig Durst. Aber es rentiert sich. Wo findet man noch so ein Fest, so schön und dazu so familienfreundlich?“

Am Abend spielten mehrere Bands auf. Es wurde noch voller wie schon tagsüber. Ein Durchkommen war kaum mehr möglich. Dieses Dorffest war einfach phänomenal, da scheinen sich die Gäste einig.