Das LTS in Memmingen zeigt das „Das Dschungelbuch“. Regisseur Mirko Böttcher und Theaterpädagogin Claudia Hoyer darüber, wann Stücke den Nachwuchs begeistern.

06.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Es ist eine Geschichte, die Generationen von Kindern begeistert hat: „Das Dschungelbuch“ von Rudyard Kipling. Am Samstag, 6. November, um 16 Uhr hat es als Kinderstück im Landestheater Premiere. Wie verändert sich Theater für den Nachwuchs – in Zeiten von sozialen Medien, Streaming, Animationswelten und Effektfeuerwerken in Filmen? Darüber sprechen Regisseur Mirko Böttcher und Claudia Hoyer, Leiterin des Jungen Landestheaters Schwaben.