Indians strecken Fühler in Richtung DEL 2 aus

22.04.2022 | Stand: 15:03 Uhr

DEL 2: Seit Kurzem geistert dieser verlockende Begriff durch die Memminger Eishockey-Szene. Kein Wunder: Denn die Indians stehen unangefochten an der Spitze der Eishockey-Oberliga Süd. Da fängt der eine oder andere schon mal an, vom Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse zu träumen. Doch: Stopp! Wie realistisch sind solche Träume? Um diese Frage zu beantworten, lud dieMemminger Zeitungdrei Männer, die Fakten liefern können, zum Gespräch in die Redaktion ein. Zweieinhalb Stunden lang beantworteten ECDC-Vorsitzender Helge Pramschüfer, Sportlicher Leiter Sven Müller und Bernd Schuster von der Agentur „JB Sportmanagement“ (zuständig für die ECDC-Sponsoren) die folgenden technischen Fragen, die das rein Sportliche noch ausklammern:

Stimmt es, dass die Indians bereits Gespräche mit der DEL 2-Ligenleitung geführt haben?

Ja, das stimmt. René Rudorisch aus Neuss, Geschäftsführer der „Eishockey-Spielbetriebsgesellschaft“ (ESBG, siehe auchInfokasten) war bereits in Memmingen. Er führte hier ein dreistündiges Gespräch mit Pramschüfer und Müller. „Die Initiative dazu ist von uns ausgegangen“, erklärt der Sportliche Leiter des Oberliga-Spitzenreiters. In Anbetracht des sportlichen Erfolgs des ECDC „wollten wir uns einfach mal informieren“, betont Müller. Rudorisch habe dann von sich aus ein Gespräch angeboten und sei extra nach Memmingen gekommen. Sven Müller räumt ein: „Vor der Saison war das alles absolut kein Thema für uns. Aber nun ist es eins. Wir sind verpflichtet, uns jetzt Gedanken zu machen.“

Was hat der ESBG-Geschäftsführer zu dem gesagt, was er in Memmingen gesehen hat?

Vorsitzender Pramschüfer erklärt: „Am entspanntesten war er bei der Eissporthalle.“ Die sei im Großen und Ganzen bereits DEL 2-tauglich. Jedoch: „Bemängelt hat Rudorisch die Kabinensituation“, sagt Sponsoren-Betreuer Schuster. Dass der seit der Halleneröffnung im Jahr 1987 nahezu unveränderte Kabinentrakt dringend auf Vordermann gebracht und an heutige Bedürfnisse angepasst werden müsse, fordert der ECDC seit Jahren (die MZberichtete). Die ECDC-Verantwortlichen wollen diese Frage Anfang Februar erneut mit Oberbürgermeister Manfred Schilder erörtern.

Was müsste in der städtischen Eissporthalle alles geändert werden, wenn die Indians in der DEL 2 spielen wollen?

Eigentlich gar nicht so viel. Wie die Älteren wissen, war Memmingen Anfang der Neunzigerjahre bereits Zweitliga-Standort. Die Sitzplatz-Kapazitäten seien laut ESBG-Geschäftsführer Rudorisch ausreichend. Als ausverkauft gilt die Halle laut ECDC mit rund 3750 Besuchern. Wenn dort künftig DEL 2-Eishockey gespielt würde, muss laut Rudorisch allerdings mindestens acht Monate im Jahr Eis zur Verfügung stehen. Zum Vergleich: In Memmingen beginnt die „Eiszeit“ seit vielen Jahren Anfang September und endet Ende März. Neben der Verlängerung der Eisphase sind laut Müller „eher Kleinigkeiten“ vonnöten, zum Beispiel mehr Arbeitsplätze für Medienvertreter.

Hat die Liga weitere Wünsche?

Ja. Es müsste in der Vereinsinfrastruktur einiges geändert werden. Es wäre beispielsweise vonnöten, dass die Indians einen hauptamtlich tätigen Technischen Geschäftsführer einstellen.

Könnte sich der ECDC den Aufstieg in die DEL 2 überhaupt leisten?

„Mit einigen Bauchschmerzen und unter großen Anstrengungen“ wären die Indians bereits heute nahezu in der Lage, eine Klasse höher zu spielen, machen Müller und Schuster deutlich. Pramschüfer fügt hinzu: Der niedrigste Saisonetat in der DEL 2 liege derzeit bei 1,6 Millionen Euro. Der ECDC hat in der vergangenen Saison beim Etat erstmals in der 27-jährigen Vereinsgeschichte die Millionen-Marke überschritten. In dieser Spielzeit freuen sich die Indians darüber, dass ihr bisheriger Zuschauerschnitt (rund 2000) weit über der Kalkulation liegt. Durch die zusätzlichen Einnahmen (Eintritt und Kiosk) könnte sich der ECDC-Etat laut Pramschüfer bald der 1,3-Millionen-Euro-Grenze nähern. Bis auf den Tabellenzweiten EHC Freiburg sind laut ECDC derzeit alle DEL 2-Vereine als GmbH am Start.

Wie schaut es bei den Sponsoren der Indians aus?

Gut. Obwohl der ECDC traditionell keine Angaben zu den öffentlich interessantesten Zahlen macht, ist beim Sponsoring ein deutlicher Schub zu verzeichnen, seit JB Sportmanagement vor zwei Jahren die Sponsorenakquise übernommen hat. Als Gäste unserer Redaktion geben Schuster und Pramschüfer auch bekannt, dass sie gerade ihren Vertrag bis April 2023 verlängert haben. Schuster versichert, dass er in Gesprächen mit zwei neuen Top-Sponsoren stehe. Diese würden auch in der Oberliga beim ECDC einsteigen, dann jedoch mit einem kleineren Beitrag. Namen will Schuster noch nicht nennen. Nur soviel: Der ECDC habe derzeit einen Hauptsponsor, die Firma Gefro. Dazu kommen sechs Premium-Sponsoren sowie 79 Mittel- und 31 Kleinsponsoren. Die zuletzt Genannten sind diejenigen, die pro Saison zwischen 500 bis 1000 Euro beisteuern. Schuster geht davon aus, dass der ECDC das Sponsoring um 20 Prozent steigern werde, und zwar unabhängig von der Liga.

Wäre ein DEL 2-Standort Memmingen zwischen den etablierten Vereinen Ravensburg und Kaufbeuren nicht problematisch?

Nein. Sven Müller sagt: „Das ginge problemlos. Die Region würde gewinnen. Es würde auch mehr Derbys geben. Das Interesse an der Liga würde sogar wachsen.“ Und mit potenziellen Sponsoren würde man sich nicht ins Gehege kommen. Müller wie Pramschüfer wissen aber auch, dass die Nachwuchsarbeit des ECDC derzeit nicht mit der in Kaufbeuren und Ravensburg konkurrieren kann. Als DEL 2-Standort brauchte der ECDC mindestens drei von fünf Sternen im Nachwuchskonzept des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Derzeit haben die Indians lediglich einen, aber: Der ECDC hat vorgestern Andreas Börner zum neue hauptamtlichen Trainer berufen und ihn mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. „Damit ist der Weg für den zweiten Stern frei. Den dritten würden wir bekommen, wenn wir acht Monate Eis hätten“, erläutert Pramschüfer.

Was sind jetzt die nächsten Schritte, die der ECDC geht?

Bis 15. Februar muss von jedem an der DEL 2 interessierten Verein eine Bürgschaft über 25 000 Euro hinterlegt werden. Das will der ECDC mithilfe seines Hauptsponsors auf jeden Fall machen. Falls sich die Indians in den Oberliga-Play-offs bis Ende April sportlich für die DEL 2 qualifizieren würden, müssten sie bis Ende Mai alle geforderten Unterlagen vorlegen.

Würde der ECDC das Abenteuer DEL 2 wirklich wagen?

„Es ist nicht gänzlich ausgeschlossen“, macht Sportlicher Leiter Sven Müller deutlich. „Aber es müsste schon viel zusammenpassen, bevor wir eine derartige Entscheidung treffen würden.“ Eins stehe fest, da sind sich Pramschüfer, Müller und Schuster einig: Mit ihnen werde es in Memmingen nur nachhaltiges Eishockey ohne Abenteuer geben. Helge Pramschüfer, der den Verein seit der Gründung führt, streicht heraus: Die feste finanzielle Basis für das Wagnis fehle derzeit noch. „Und wir werden definitiv kein finanzielles Risiko eingehen.“