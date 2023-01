Investor plant 18 neue Wohnungen am Hühnerberg

Der Bauausschuss in Memmingen genehmigt Bauanträge für zwei Mehrfamilienhäuser. Wo die Häuser entstehen und welchen Wunsch die Stadträte an den Investor haben.

19.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Wohnungsmarkt in der Stadt Memmingen gilt als angespannt. Doch in Sachen Nachverdichtung tut sich hin und wieder was. So etwa am Hühnerberg. Dort will ein Investor zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 18 Wohneinheiten errichten. Mit zwei entsprechenden Bauanträgen befasste sich daher der Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

