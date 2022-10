Der Jahrmarkt in Memmingen ist eröffnet - Ein Fest zwischen Freude und Sorgen

Der Jahrmarkt in Memmingen läuft. In manchen Fahrgeschäften geht es heftig zu. Die Schausteller bringen zwar Vergnügen in die Stadt, haben aber mächtige Sorgen.

Fast auf dem Kopf bleibt die Gondel stehen. Einige Passagiere kreischen. Dann spritzt die Wasserfontäne so hoch, dass die Gesichter nass werden. Die Schreie werden lauter. Der Mann in der Kabine lacht in sein Mikrofon, dann lässt er die große Gondel herunter. Das Fahrgeschäft Top Spin schleudert seit Samstagvormittag am Westertorplatz vergnügungshungrige Menschen durch die Luft. Der Memminger Jahrmarkt ist eröffnet. Mit 81 Fahrgeschäften und Buden.

„Super, super“: Franz Vetter freut sich, dass nach zwei Jahren wieder ein so großer Jahrmarkt in Memmingen möglich ist. Vetter ist Vorsitzender der Bezirksstelle Memmingen des Bayerischen Landesverbands der Marktkaufleute und Schausteller. Vor dem Parkour bleibt er stehen: ein Fahrgeschäft, dass seine Insassen in alle Richtungen wirbelt, bei einer Flughöhe von acht Metern. Dort hört er der Zweiten Bürgermeisterin Margareta Böckh zu. „Die Wetterprognose ist nicht schlecht, die Memminger haben Lust, her zu kommen“, sagt Böckh und eröffnet das Fest. Dann steigt sie in den Parkour – um einige Minuten später zu gestehen: „Jetzt bräuchte ich einen Schnaps.“

Die ersten Regentropfen kommen herunter. Trotzdem füllen sich die Gassen zwischen Buden und Fahrgeschäften schnell. Für die Schausteller ist das aber noch nichts. „Los, steig ein und übe. Jetzt geht das noch, aber heute Abend wird es voll wie Hölle“, sagt ein Mitarbeiter des Autoscooters. Er ist wohl ein alter Hase im Geschäft – und erklärt gerade seinem neuen Kollegen, wie er die bunten, kleinen Fahrzeuge rückwärts an den Rand fährt, wenn niemand darin sitzt, damit sie nicht im Weg stehen. Der Neue hat es schnell raus, der Erfahrene grinst.

Nicht alle Schausteller grinsen an diesem Vormittag. Sie kommen gern nach Memmingen, mitten in die Innenstadt. Auch, weil dieser Jahrmarkt familienfreundlich ist, sagt Franz Vetter. Doch so groß die Freude nach der Coronazeit auch ist, endlich wieder durchstarten zu können, so sehr sorgen sich die Schausteller nun wegen anderer Probleme. Zwar spielt die Energiekrise für sie dieses Jahr in Memmingen keine Rolle, denn sie profitieren laut Vetter noch von alten Stromkonditionen, die mit der Stadt vereinbart sind. Dafür machen ihnen Dieselkosten und Lebensmittelpreise zu schaffen.

Zum Beispiel Marvin Dorenkamp, der mit seinem Baumstriezelstand vertreten ist. Für alles zahle er mehr, teilweise doppelt so viel wie noch vor einigen Monaten: für Öl, Mehl, Streichschokolade. Doch richtig hart seien die explodierten Dieselpreise. Seine Tante etwa, ebenfalls Schaustellerin, sei nach dem Oktoberfest von München nach Bremen zu einem Jahrmarkt gereist. Ihr Fahrgeschäft muss auf mehreren Lkw transportiert werden. Kosten für die Hinfahrt, fast 800 Kilometer: knapp 5000 Euro. Früher seien es 2000 bis 3000 Euro gewesen. Und früher hätten sie auch noch Rücklagen gehabt. Doch durch Corona sei die Geldreserve aufgebraucht. „Es ist ein Kampf derzeit“, sagt der 28-Jährige. Dennoch hat er in Memmingen den Preis für die Baumstriezel nicht erhöht. Der liegt nach wie vor bei fünf Euro. Ob er diesen Betrag kommendes Jahr auch halten kann, weiß er nicht. Werden Fahrgeschäfte auf Allgäuer Jahrmärkten bald teurer?

Ganz vergessen ist Corona aber nicht. Die Zahl der Infizierten im Allgäu steigt wieder. Dass der Jahrmarkt deshalb mittendrin abgebrochen werden muss, sei nicht sehr wahrscheinlich, sagt Michael Foit, Leiter des Ordnungsamts. Denn zunächst müsse es einen Landtagsbeschluss geben. Doch Franz Vetter blickt auch Richtung Weihnachtsmarkt, um den mache er sich „schwere Sorgen“.

Der Jahrmarkt läuft bis einschließlich Sonntag, 16. Oktober. Öffnungszeiten: Montag und Freitag, 12 bis 22 Uhr, Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 22 Uhr.