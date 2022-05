Vorbereitungen für den Jahrmarkt in Memmingen laufen

Der Oberbürgermeister ist optimistisch, dass der Memminger Jahrmarkt im Herbst möglich ist. Ein Überblick über Termin und Programm.

Während München bis zum Wochenende darauf warten musste, dass Oberbürgermeister Dieter Reiter Grünes Licht für das Oktoberfest gibt, liefen in Memmingen die Vorbereitungen für den Jahrmarkt 2022 bereits. „Das Marktamt ist schon mitten in den Vorbereitungen für den Jahrmarkt im Herbst“, berichtet Oberbürgermeister Manfred Schilder. „Derzeit läuft die Planung für einen Jahrmarkt wie vor der Pandemie. Ich wünsche es mir und allen, dass wir weiter optimistisch bleiben können“, sagt das Stadtoberhaupt. Stattfinden soll der traditionelle Memminger Jahrmarkt heuer vom 8. bis 16. Oktober.

2021 gab es in Memmingen nur einen kleinen Herbstmarkt, keinen Jahrmarkt

In den vergangenen beiden Jahren hatte die Pandemie Volksfeste im ganzen Land verhindert. 2020, im ersten Corona-Jahr, musste deshalb der Jahrmarkt, zu dem normalerweise Zehntausende in die Stadt strömen, ganz ausfallen. 2021 gab es dann immerhin einen kleinen Herbstmarkt mit ein paar Fahrgeschäften und Buden rund um den Westertorplatz. Allerdings mit strengen 3G-Zugangskontrollen auf das eingezäunte Gelände und den üblichen Hygienevorschriften. Veranstaltet haben den Herbstmarkt die Schausteller selbst mit Unterstützung der Stadt.

Das ist für den Jahrmarkt 2022 in Memmingen geplant

Nun hat das Zepter wieder wie gewohnt das Memminger Marktamt in der Hand. Dort gehen die Bewerbungen der Schausteller ein, die mit ihren Fahrgeschäften oder Buden anreisen wollen, dort werden die begehrten Plätze vergeben. Wenn das Virus nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, wird also Anfang Oktober wie vor der Pandemie ein großer Rummel zwischen Martin- und Josefskirche aufgebaut, parken Imbiss-, Los- und Schießbuden ihre Wagen auf dem Jahrmarktgelände und bauen Fieranten an drei Tagen ihren Kramermarkt quer durch die Innenstadt auf.

Auch Franz Vetter, Bezirksvorsitzender im Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller, ist zuversichtlich, dass der Jahrmarkt 2022 in seiner gewohnten Form stattfinden wird. „Ich hoffe sehr darauf, das wäre für uns Schausteller sehr notwendig, nachdem wir fast drei Jahre lang praktisch keine Einnahmen hatten,“ sagt er.

Memminger Jahrmarkt kann zu "95 Prozent" stattfinden

Dass die Menschen große Lust darauf haben, solche Volksfeste wieder zu feiern und etwas erleben wollen, habe man am Augsburger Osterplärrer gesehen, der am Sonntag zu Ende gegangen ist. Die Schausteller sprechen sogar von einem „Rekord-Plärrer“ mit so vielen Gästen wie nie zuvor. Nun blickt auch Vetter optimistisch in den Herbst „Ich glaube zu 95 Prozent daran, dass der Memminger Jahrmarkt heuer wieder stattfindet“, sagt er.

