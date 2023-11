Jan Kouba ist tot: Serie schlimmer Nachrichten erschüttert Eishockeyfans

Große Trauer beim ECDC Memmingen: Ex-Stürmer Jan Kouba ist im Alter von nur 30 Jahren überraschend gestorben. Es sind schwere Wochen für viele Eishockeyfans.

09.11.2023 | Stand: 11:05 Uhr

Eine Serie schlimmer Nachrichten erschüttert aktuell viele Eishockey-Fans. Am Mittwoch vermeldete der ECDC Memmingen den plötzlichen Tod seines Ex-Spielers Jan Kouba. Der Angreifer spielte bis 2018 drei Jahre lang für die Indians und stieg mit dem Verein aus der Bayernliga in die Oberliga auf.

Vor knapp vier Wochen war Eishockey-Torhüter Jan Dalgic, einst für den ESV Kaufbeuren aktiv, an den Folgen eines Gehirntumors gestorben. Kurz darauf kam Ex-Augsburg-Stümer Adam Johnson bei einem schlimmen Unfall während eines Spiels in England ums Leben.

Schwarze Wochen im Eishockey: Bestürzung nach Todesfällen

Entsprechend groß ist nach den schwarzen Wochen der Schock in der Eishockeyszene. In Memmingen ist Jan Kouba vielen Fans als sympathischer Spieler in Erinnerung, der maßgeblichen Anteil am Oberliga-Aufstieg und der Bayerliga-Meisterschaft vor einigen Jahren hatte.

Rund 100 Spiele absolvierte der gebürtige Tscheche für die Indians, ehe er 2018 nach Schweinfurt wechselte.

Jan Kouba gehörte zu den "Aufstiegshelden" beim ECDC Memmingen

"Jans Tod hat uns sehr schockiert", zeigt sich ECDC-Sportchef Sven Müller gegenüber allgaeuer-zeitung.de bestürzt. "Ich habe es vor wenigen Tagen von seinem Vater erfahren. Jan war ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und einer unserer Aufstiegshelden", sagt Müller.

Jan Kouba (rechts) 2016 mit seinen ECDC-Teamkollegen Joey Vollmer, Tim Tenschert und Antti-Jussi Miettinen (v.l.). Bild: ECDC Memmingen (Archiv)

Zur Todesursache wollte sich der Verein nicht äußern. Beim ECDC-Heimspiel am Freitag (10.11.) gegen die Bayreuth Tigers wollen die Indians mit einer Schweigeminuten ihrem Ex-Spieler gedenken. In den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram gibt es zahlreiche Beileidsbekundungen der Eishockey-Fans.

Kouba hatte das Eishockeyspielen im tschechischen Liberec gelernt. 2011 zog es ihn nach Deutschland. Vom Nachwuchs des EV Landshut wechselte er zunächst nach Freiburg, ehe er 2014 bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven seinen größten Erfolg feierte. Er bestritt 68 Spiele in der DEL2 und gewann die Meisterschaft in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. Über Bayreuth und Lindau führte in sein Weg in der Folge nach Memmingen. Beim ECDC verbrachte er seine längste Station seiner Karriere in Deutschland. "Wir werden Jans Andenken in Ehren halten und uns immer gerne an ihn erinnern", so Müller abschließend.