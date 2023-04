Jetzt noch schnell für den Maibaum-Wettbewerb anmelden

Die Zeit drängt. 78 der hölzernen, verzierten Riesen sind nun registriert. Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 19. April melden. So funktioniert’s.

18.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Bald ist es wieder soweit: Die Maibäume werden aufgestellt. Zu dieser Tradition gehört auch, beim Maibaum-Wettbewerb der Memminger Zeitung und Mindelheimer Zeitung dabei zu sein. Die Lindenbrauerei Mindelheim, Storchenbräu Pfaffenhausen sowie die Brauerei Kronburg konnten als Sponsoren gewonnen werden. Bei der nun 50. Auflage gibt es wieder flüssige Preise zu gewinnen. 78 Anmeldungen liegen nun vor.

Bewertungs-Tour durch Memmingen und das Unterallgäu

Die Mitglieder der Maibaum-Kommission haben getagt und Regularien festgezurrt. Die Jury-Mitglieder werden sich am 2. Mai auf die Bewertungs-Tour machen. Im Gepäck: ein Bewertungskatalog. Es werden Punkte für den Maibaum-Stamm, für den Gesamt-Eindruck, für die Zahl und die Schönheit der Kränze, für die Sinnbilder am Stamm, für die Gesamtlänge des Baumes, den Standort im Ortsbild und für mögliche Maibaum-Veranstaltungen vergeben.

Maibaum-Wettbewerb seit dem Jahr 1972

„Ich freue mich jedes Jahr erneut auf den Wettbewerb. Es ist eine spannende Sache“, erzählt Edmund Mikusch von der Memminger Zeitung, der den Maibaum-Wettbewerb seit dem Jahr 1978 organisiert. Den Wettbewerb selbst gibt es seit dem Jahr 1972. Im vergangenen Jahr wurden 111 der Riesen bewertet.

Anmeldung ist bis zum 19. April möglich

Wie eine Anmeldung für den Maibaum-Wettbewerb funktioniert

Anmeldungen sind über den Coupon möglich, den wir in der Memminger Zeitung immer veröffentlichen. Eine Registrierung geht aber auch per E-Mail – und zwar an die Adresse mz-maibaum@gmx.de

Teilnehmer sollten angeben, wann und wo der Maibaum aufgestellt wird, ob und wann eine Maibaum-Veranstaltung geplant ist.