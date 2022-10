„Johanni-Knirpse“ öffnen ihre Türen in Bad Grönenbach

Rund vier Millionen Euro sind in den neuen Kindergarten in Bad Grönenbach geflossen. Platz finden bis zu 80 Kinder.

24.10.2022 | Stand: 13:07 Uhr

Einen Eindruck vom neuen Kindergarten „Johanni-Knirpse“ in Bad Grönenbach bekamen Besucherinnen und Besucher nun bei einem Tag der offenen Tür. Rund vier Millionen Euro wurden laut Bürgermeister Bernhard Kerler in die neue Kindertagesstätte gesteckt. Rund zwei Millionen Euro an Fördergeldern werden die Investitionssumme etwas abmildern. Der Kostenrahmen wurde insgesamt eingehalten.

Gemeinde zahlt 900.000 Euro im Jahr für Kitas

Seit Jahren bestehe auf Betreuungsplätze ein Rechtsanspruch, betonte Kerler. Es sei allerdings alles andere als einfach, diesem Anspruch stets gerecht zu werden. Dies beginne bei der Beschaffung von Baugrund, geht weiter mit der Umsetzung des Bauvorhabens und setzt sich fort bis zum Unterhalt und zur personellen Ausstattung. Letztlich müsse die Gemeinde bis zu 900.000 Euro im Jahr aufwenden, um den Betrieb aller Kitas mitzufinanzieren.

Kerler freute sich, dass der Neubau rechtzeitig zum Kindergartenjahr 2021/22 in Betrieb gegangen ist. Die Eröffnung, bei der die Einrichtung nun der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, habe sich leider pandemiebedingt verzögert. „Mittlerweile ist auch der sehr großzügige Garten angelegt und eingegrünt, sodass sich das Bauwerk sehen lassen kann und wir mit Recht stolz darauf sein können“, fügte der Bürgermeister an.

Betreiber ist die Johanniter Unfallhilfe

Als Betreiber hat der Marktgemeinderat die Johanniter Unfallhilfe ausgewählt. In vier Gruppen ist Platz für rund 80 Kinder entstanden. Es handelt sich dabei um zwei Gruppen in der Kinderkrippe mit je 15 Kindern und zwei Kindergartengruppen für bis zu 25 Kinder. Es stehen nun 1040 Quadratmeter Nutzfläche für die Betreuung zur Verfügung. Das Gebäude ist barrierefrei und verfügt über einen Aufzug. Laut Einrichtungsleiter Thomas Rauh ist die Einrichtung noch nicht voll besetzt. Betreuungsplätze sind noch vorhanden. Es werde jedoch dringend Personal gesucht. Sachgebietsleiterin Beate Winterholler sprach davon, dass die neue Kita zu den schönsten Einrichtungen gehört, die die Johanniter betreiben dürfen.