Josef Gast ist neuer Leiter der Autobahnpolizeistation Memmingen

Zum Februar 2021 übernimmt Josef Gast die Leitung der Autobahnpolizeistation Memmingen. Der 58-Jährige folgt damit auf Rainer Fuhrmann.

01.02.2021 | Stand: 15:04 Uhr

Die Autobahnpolizei Memmingen hat seit Februar 2021 einen neuen Leiter. Josef Gast hat den Posten bei der Autobahnpolizeistation Memmingen angetreten und folgt damit auf Rainer Fuhrmann, der Ende Juli 2020 in den Ruhestand ging.

In der Zwischenzeit wurde die Station von Franziska Hihler geführt. Für sie sollte dies als Führungsbewährung für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) dienen.

Gast kennt Dienststelle in Memmingen bereits

„Josef Gast ist die richtige Besetzung für diesen Posten“, so Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner. „Durch seine jahrelangen Tätigkeiten bei Verkehrsdienststellen besitzt er profundes Wissen und viel Erfahrung in diesem Aufgabenbereich. Gerade in seiner letzten Funktion als stellvertretender Leiter der APS-Memmingen hat er sich auch in der Mitarbeiterführung eingearbeitet und kennt die Dienststelle bereits gut.“ (Lesen Sie auch: Das gab's noch nie in Deutschland: Chef des Polizei-Präsidiums Kempten hört auf - und seine Frau wird Nachfolgerin)

Stationen von Josef Gast