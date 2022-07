"Einer der Allerbesten": Josef Miller wird 75 Jahre alt

Josef Miller, Ehrenbürger Memmingens und einstiger Minister, wird 75 Jahre alt. Politische Weggefährten zeichnen das Bild eines menschennahen Politikers.

18.07.2022 | Stand: 18:01 Uhr

„Du warst in meiner Riege einer der Allerbesten“, sagt der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber. Er steht im Memminger Rathaus am Rednerpult, schaut zu Josef Miller, lacht und formt mit seiner Gestik und mit seinen weiteren Worten Erinnerungen an eine gemeinsame Zeit mit dem Ehrenbürger der Stadt Memmingen sowie ehemaligen bayerischen Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten. Der Anlass: Josef Miller feiert seinen 75. Geburtstag – mit Weggefährten aus der Politik, der Wirtschaft, der Kirche und dem Vereinsleben. Zum Empfang sind jene geladen, um die es Miller immer ging: die unterschiedlichsten Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft. Bevor Josef Miller selbst das Wort ergreift, sprechen Oberbürgermeister Manfred Schilder, Staatsminister Klaus Holetschek und Edmund Stoiber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.