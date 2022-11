Joshy Palakunnel wird neuer Leitender Pfarrer in Memmingen

Die Pfarreiengemeinschaft Memmingen bekommt einen neuen Leitenden Pfarrer: Pater Joshy Palakunnel folgt zum 1. Januar 2023 Ludwig Waldmüller nach.

05.11.2022 | Stand: 20:41 Uhr

Bischof Dr. Bertram Meier teilte die Personalie am Samstag den Gläubigen im Rahmen der Vorabendmesse mit. „Es war sicher keine leichte Zeit, die allen Verantwortlichen in der Pfarreiengemeinschaft viel abverlangte", so Meier zur zurückliegenden monatelangen Vakanz in Memmingen. Denn Ludwig Waldmüller hatte Ende Juli auf sein Pfarramt verzichtet.

Nun sei Zeit für einen Neubeginn, so Meier weiter. Und: "Ich bitte alle, dem neuen Leitenden Pfarrer das nötige Vertrauen entgegenzubringen, damit er in der großen Pfarreiengemeinschaft mit rund 17.000 Katholiken die Einheit fördern und die Menschen gut geistlich begleiten kann.“

Palakunnel war bereits in Kaufbeuren und Fischen aktiv

Joshy Palakunnel wurde 1976 in Kerala, Indien geboren. Seine Studien absolvierte er in Bangalore, Rom und Augsburg. Nach Stationen u.a. in der Jugendseelsorge in Kaufbeuren ist er seit 2015 als Leitender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer in Fischen im Allgäu tätig. Zudem ist P. Joshy Regionaloberer seiner Ordensgemeinschaft in Deutschland. Dem neuen Pfarrer dankte der Bischof ausdrücklich: „Ich weiß, dass Pater Joshy gern in Fischen im Allgäu lebt und arbeitet. Umso mehr bin ich ihm dankbar, dass er auf meine Bitte hin ‚Ja‘ gesagt hat.