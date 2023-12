Kaiserlicher Jahresausklang in der Stadthalle Memmingen

Joy of Voice - Stage Art präsentiert Konzerterlebnis „Die Kaiserin der Herzen kehrt zurück“. Der Ticketvorverkauf für die Aufführungen in Memmingen beginnt.

01.12.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Krönender Abschluss des 20. Geburtstagsjahres für das Show-Ensemble Joy of Voice - Stage Art aus Aitrach und ein kaiserlicher Jahresausklang für alle Besucher wird ein wunderschönes, unterhaltsames Konzerterlebnis in der Stadthalle Memmingen am 29. und 30. Dezember sein.

Rauschende Ballkostüme, tolle Lichteffekte, bekannte Musical-Melodien

„Die Kaiserin der Herzen kehrt zurück“: Es ist ein Feuerwerk für alle Sinne. Rauschende Ballkostüme, tolle Lichteffekte, bekannte Musical-Melodien, herrliche Balladen, große Ensemble-Auftritte wechseln mit emotionsgeladenen Solo-Parts von Sangeskünstlern aus Memmingen und der Region. Tänzerinnen und Tänzer von Bliems Bunte Bühne bereichern die Show, eine fünfköpfige Band unter Leitung von Luis Oecknick ist dabei, darunter sind Violine und Effekt-Piano im Einsatz.

Für die passende Ton- und Lichtshow sorgen in bewährter Weise Patrick Hörnle, Manuel Loritz und Marcus Erdmann. Viele Zahnräder laufen seit April während den Vorbereitungen und den Proben harmonisch in- und nebeneinander. „Lasst uns etwas ganz Cooles zum Jahresende machen“, meinte Daniel Mladenov total begeistert, als er von der Eventagentur JS Management & Events um die künstlerische Leitung des Projekts gebeten wurde.

Sie engagieren sich seit Monaten mit voller Leidenschaft für das Konzertprojekt

Die Agentur von Jana-Sophie Vöhringer, die bei diesem Projekt die musikalische Leitung hat, ist für die Gesamtorganisation zuständig. Daniel Mladenov und Jana-Sophie Vöhringer sind beide aus Memmingen und engagieren sich seit Monaten voller Leidenschaft für das Konzertprojekt.

Obwohl Mladenov derzeit einige Rollen am Festspielhaus in Füssen singt, darunter auch König Ludwig 2, ist er mit Herzblut dabei. Er hat sich mit dem Leben der österreichischen Kaiserin Sisi intensiv befasst. Eingebunden sind auch Gedichte der bekannten Adeligen.

Es gibt bei den Auftritten in Memmingen auch Solo-Parts

Für einen unvergesslichen Abend in Memmingen sorgen noch weitere Spezialisten der Branche wie Angelika Maier (Bühnen- und Gesangsschule in Aitrach). Sie kümmert sich um das Solisten-Coaching. Gabi Lipp aus Leutkirch schreibt alle Choreografien für die Tänzerinnen von Bliems Bunte Bühne. Zudem stehen Teams für Bühnenbilder, Requisiten und Maske bereit.

Neben diesen bekannten Namen werden unter anderem Solo-Parts gesungen von Karl-Heinz Sroka, Noah von Rom, ebenso treten Pia Weirather, Nadine Moosherr, Larissa Schmid, Johannes Wanner und weitere bekannte Stimmen auf, insgesamt 16 Solisten. Bei den großen Ensemble-Auftritten werden rund 50 Sängerinnen und Sänger von Joy of Voice - Stage Art für ein intensives Show-Erlebnis sorgen und wollen die Kulturszene in Memmingen bereichern.

Wo gibt es Karten für das Konzertprojekt in der Stadthalle in Memmingen?

Karten gibt es über die Tourist-Info Memmingen oder per E-Mail an tickets@js-management-events.de. Die Veranstaltungen am 29. und 30. Dezember beginnen um 19 Uhr. Weitere Termine sind am 6. und 7. April 2024 in der Festhalle Leutkirch.