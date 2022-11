Jugendliche aus Memmingen wollen günstigere Bustickets

Bei der Sitzung des Jugendparlaments im Memminger Rathaus geht es vor allem um die Themen Verkehr und Mobilität. Auch schulübergreifende Aktionen werden angesprochen.

30.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das Memminger Jugendparlament hat in seiner jüngsten Sitzung im Rathaus wichtige Themen wie Verkehr und Mobilität sowie schulübergreifende Aktionen besprochen. Unter der Leitung von Zweiter Bürgermeisterin Margareta Böckh tauschten die Gremiumsmitglieder mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung und des Stadtrats viele Anregungen und Ideen aus.

Günstigere Tickets für Jugendliche angeregt

So regten sie für das neue Mobilitätskonzept günstige Tickets für Jugendliche an, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dieses sollte optimalerweise Fahrten ohne Einschränkungen in Memmingen, seinen Stadtteilen und dem näheren Umland ermöglichen. Zudem müssten gerade zu Stoßzeiten die Taktfrequenz und die Menge der Busse erhöht werden. So könnte der Individualverkehr verringert und die Mobilität für die Mädchen und Jungen erschwinglich und gesteigert werden. Böckh verwies auf das neue Mobilitätskonzept, das sich genau mit diesen Themen befasst und ab 1. Januar 2023 den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt verbessern soll. Die Idee für ein günstiges, flächendeckendes Ticket für die Schülerinnen und Schüler nimmt sie mit in die Preiskalkulationen. Außerdem wurde vorgeschlagen, Bike-Sharing zur Entlastung der Buslinien in der Innenstadt zu etablieren.

Parkplatzsituation am Vöhlin-Gymnasium diskutiert

Auch die sich verschlechternde Parkplatzsituation am Vöhlin-Gymnasium, der Johann-Bierwirth-Schule, dem Berufsbildungszentrum und der Fachober- und Berufsoberschule wurde in diesem Rahmen angesprochen. Die stark steigende Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sogenannten Mopedautos (bis 45 Stundenkilometer), für die ein Führerschein bereits mit 15 Jahren gemacht werden kann, verschärfe die Situation ungemein, sodass in unmittelbarer Umgebung nicht mehr ausreichend Parkplätze vorhanden sind. Zweite Bürgermeisterin Böckh nannte auch hier das neue Mobilitätskonzept als mögliche Lösung. Auch wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt zu prüfen, ob eventuell Parkflächen für das Vöhlin-Gymnasium geschaffen werden können, das von den Schulen durch seine Lage in einem Wohngebiet am meisten von der Parkplatzknappheit betroffen ist.

Vernetzung der Schüler soll gefördert werden

Die Jugendparlamentarier wollen darüber hinaus die Vernetzung der Schüler untereinander schulübergreifend durch verschiedene Aktionen fördern. Jährlich sollen Fußball- und Schachturniere stattfinden. Die Stadtverwaltung wies darauf hin, dass es vor Corona bereits ein schulübergreifendes Fußballturnier gab und dieses sicherlich bald wieder stattfinden wird. Für die Organisation anderer Turniere ist der Arbeitskreis Schulsport, bestehend aus den Fachbereichsleitern Sport der Memminger Schulen, dem staatlichen Schulamt und dem Sportamt der Stadt Memmingen, verantwortlich. Hier gibt es für jede Sportart einen sogenannten Obmann, der entsprechende Turniere planen kann. Die Sportlehrerinnen und -lehrer sind hierfür die Ansprechpartner an den Schulen.

Neues Angebot: der Mittwochstreff

Auch sprachen die Jugendlichen neue Möglichkeiten an, sich in ihrer freien Zeit zu treffen. Unter anderem möchten sie, dass wieder neue Angebote für Mädchen und Jungen im Memminger Osten gemacht werden, da der bisherige Jungs- und Mädchentreff „Memminger Ost“ eingestellt wurde. Für das Jugendhaus regten sie die Etablierung eines Mittwochstreffs an. Der Start erfolgte nach Zustimmung des Jugendhauses bereits zum 16. November. Von 17 bis 21.30 Uhr können sich die Jugendlichen dort treffen. Die Jugendparlamentarier machen für den Mittwochstreff in ihren Schulen Werbung.

Weitere Themen waren unter anderem die Bereitstellung kostenloser Hygieneprodukte an den weiterführenden Schulen, eine Flutlichtanlage auf dem neuen Skaterplatz in der Neuen Welt, die Verbesserung des Rasens auf dem Bolzplatz Haienbach und die Eintrittspreise in die Eissporthalle für den Discolauf.

