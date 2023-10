Katharina Stark aus Fellheim: Am Set mit Stars wie Anke Engelke und Iris Berben

Katharina Stark, die aus dem Unterallgäu stammt, spielt in der Streaming-Serie „Deutsches Haus": vom Dreh mit den Stars und einem Besuch in Auschwitz.

16.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ihren 25. Geburtstag hat sie vor Kurzem am Set von „Polizeiruf 110“ in Magdeburg gefeiert – schon auf halbem Weg nach Frankfurt zum nächsten Dreh. In ihrem Traumberuf als Schauspielerin ist Katharina Stark voll angekommen. Das beweist der Blick auf die Besetzung der Serie „Deutsches Haus“ beim Streaming-Anbieter Disney+, in der Stark ab 15. November in der Hauptrolle und Seite an Seite mit Stars wie Heiner Lauterbach und Iris Berben zu sehen ist. Auch nach ihrem Studium geht die 25-Jährige in der Freiheit auf, im Wechsel zwischen Sets, Städten und Begegnungen, angetrieben vom Hunger auf das Dazulernen und Erfahrungen. Eine davon ist aber auch die: „Auf lange Sicht wäre es schön, wenn ich wieder irgendwo eine Basis hätte.“

