Kabarett-Tage stehen bevor: Wer holt sich das "Memminger Maul"?

02.02.2023 | Stand: 16:12 Uhr

Die Welt liegt in der Hand des kleinen Mannes: Die Eisen-Skulptur des Künstlers Horst W. Wendland aus Frickenhausen spielt auch bei den Kabarett-Tagen eine tragende Rolle. Sie ist zum 12. „Memminger Maul“ und damit als Preis auserkoren worden, um den beim Festival der Wortkünstler ab 3. März namhafte Kabarettistinnen und Kabarettisten wetteifern und sich „das Maul zerreißen“.

Auftakt mit den Preisträgern von 2019: "BlöZinger" bei Kabarett-Tagen in Memmingen

Gemäß dem zweijährigen Rhythmus sollten die Kabarett-Tage eigentlich bereits 2021 stattfinden, berichten Manuela Frieß, Ulrike Grossmann und Nicole Ried bei der Vorstellung des Kunstwerks in der Memminger Hauptstelle der Sparkasse Schwaben-Bodensee. Da allerdings vor zwei Jahren die Corona-Pandemie das Geschehen und die Bühnen beherrschte, ist erst jetzt wieder die Zeit für wirkliche Systemrelevanz in Sachen Humor und Satire gekommen – oder einfach gesagt: für Kabarett mit Herz und Verstand. Gewinner der Kabarett-Tage 2019 war das Duo „BlöZinger“. Die beiden Herren fanden das „Memminger Maul“ sehr „leiwand“ und nahmen es damals mit über die österreichische Grenze. Nun kommt das Duo zurück – zwar ohne das „Maul“, dafür aber mit losem Mundwerk, um im Stadttheater mit seinem Programm „Zeit“ außer Konkurrenz die Kabarett-Tage einzuläuten.

Sparkasse unterstützt das Kultur-Ereignis

Traditionell eröffnet nämlich der Gewinner des „Memminger Mauls“ bei der vorigen Auflage die nächsten Kabarett-Tage. Allerdings ist auch nichts so beständig wie der Wandel – das wusste schon Philosoph Heraklit. So gibt es auch bei den Organisatoren der Memminger Kulturveranstaltung frischen Wind. „Wir sind insgesamt neun ehrenamtliche Mitglieder. Sechs davon sind zum ersten Mal mit dabei“, sagt Manuela Frieß. Gleich geblieben ist die Unterstützung durch die Sparkasse, mit Sparkassenvorstand Thomas Munding als langjährigem Partner. „Als Kreditinstitut legen wir einen Schwerpunkt auf die regionale Kultur, die einen besonderen Stellenwert für unser Haus darstellt“, sagt er zum Engagement seiner Bank: „Die Memminger Kabarett-Tage sind seit langen Jahren eine konstante und etablierte Veranstaltung, die wir gerne unterstützen.“ Insgesamt sponsert das Kreditinstitut die Kabarett-Tage mit einem Betrag von 3400 Euro. Für politisches Kabarett hegt der Vorstand der Sparkasse auch eine persönliche Leidenschaft, wie er im Gespräch verriet.

"Memminger Maul" 2023: Was der Unterallgäuer Bildhauer Horst Wendland über seine Skulptur sagt

Zu dieser Kunstform passt die Skulptur, die Künstler Horst Wendland als „Memminger Maul“ anfertigte. Wendland, der seit 1994 als freischaffender Künstler tätig ist, kam in den 1980er-Jahren von Oberbayern ins Allgäu. Bekannt ist der in Frickenhausen tätige Bildhauer und Karikaturist, der in dem kleinen Dorf schon mehrfach den Allgäuer Skulpturensommer auf die Beine gestellt hat, vor allem auch für seinen Skulpturengarten.

Etwas kleiner als die Plastiken, die dort stehen, ist der scheinbar tanzende Mann mit der Weltkugel. „Es soll den Balanceakt zwischen Wahrheit, Witz und Wahnsinn darstellen. Deswegen passt es gut zum Kabarett“, betont Horst Wendland. Knapp drei Kilogramm bringt der Preis auf die Wage, den der beste Wortkünstler oder die beste Wortkünstlerin gewinnen kann. Zusätzlich nimmt der- oder diejenige ein Preisgeld von 1000 Euro mit nach hause.

Wettstreit der Kabarettisten: Wer 2023 in Memmingen zur Jury gehört

Als diesjährige Jury nehmen Harald Wiedemann, Brigitte Hefele-Beitlich, Petra Regensburger, Bernd Scheiter und Sabine Rogg jedes Programm kritisch unter die Lupe. Außerhalb der Bewertung steht neben der Auftaktveranstaltung auch der Poetry-Slam-Abend, den die beiden Memminger Gymnasien ausrichten.

