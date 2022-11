Er ist Deutscher Meister im E-Darts

Florian Zitzler aus Kammlach hat sich in der E-Darts-Szene einen Namen gemacht. Nun ist er Deutscher Meister – und hat schon Pläne für das kommende Jahr.

23.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Es ist ein Erdgeschosszimmer, in dem Florian Zitzler seit einiger Zeit den größten Teil seiner Freizeit verbringt. Eine kleine Küchenzeile, ein Tisch mit Stühlen – und in der Ecke die Darts-Erlebniswelt. Eine Dartscheibe hängt an der Wand, wird umrahmt von Bildern, Urkunden und zahlreichen Pokalen. Daneben steht ein Darts-Automat, wie man ihn aus Kneipen kennt. An der Wand gegenüber hängen eingerahmt drei signierte Trikots der großen Darts-Heroen dieser Zeit: Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Phil Taylor.

