Kann man mit Satire Politik machen?

Im Unterallgäu ist ein Kreisverband der Partei „Die Partei“ gegründet worden. Der Vorsitzende Jonathan Fritz schlägt im Gespräch auch ernste Töne an.

30.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die erste Aktion ging gleich mal daneben. Macht aber nichts, sagt Jonathan Fritz, so kommt man ins Gespräch. Fritz ist der erste Kreisvorsitzende der Satirepartei „Die Partei“, die kürzlich an den Start ging. Gleich nach der Gründung des Ablegers im Unterallgäu mussten die Neu-Politiker nämlich zurückrudern. Sie hatten sich unerlaubterweise des Landkreiswappens bedient.

Jonathan Fritz ist angehender Englischlehrer

Was will die neue Partei im Unterallgäu und wer sind die Macher? Vorsitzender ist Jonathan Fritz, ein angehender Gymnasiallehrer für Englisch aus Köngetried. Stellvertreter sind der Arzt Dr. Matthias Pietschmann und der Mechaniker Tobias Schmidt als Schatzmeister, beide aus dem Raum Ottobeuren. Das war es auch schon mit der Mitgliederzahl der „Die Partei“ im Unterallgäu. Vorerst zumindest. Denn Fritz hofft, dass sich vor allem junge Menschen von den Zielen und der vielleicht etwas anderen Art der Politikvermittlung angesprochen fühlen und zu ihnen stoßen.

Denn Politik darf auch Spaß machen, findet der 34-Jährige. Humor und Ironie – dafür steht die Satirepartei „Die Partei“, die der frühere Herausgeber des Magazins Titanic, Martin Sonneborn, gegründet hat.

Und so sagt Fritz auf die Frage, wie sich seine Partei im Unterallgäu finanziert: „Wir haben keine Oligarchen, aber wir arbeiten daran.“ Und er setzt noch einen drauf: Sie seien leider zu spät gekommen, um noch ins Maskengeschäft einsteigen zu können. Das hatte bekanntlich den CSU-Politikern Georg Nüßlein und Alfred Sauter die Taschen gefüllt. Der Mangel ist bei der Partei Programm. „Es fehlt uns an rechtsextremem Gedankengut und Lobbyismus“, formuliert der Vorsitzende. Im Unterallgäu will „Die Partei“ aber keine Klaumaukgruppe sein, auch wenn sie sich beispielsweise für eine Bierpreisbremse einsetzt. Oder für Kaufbeuren eine Mauer fordert, damit die vielen Verkehrssünder nicht auf anderen Straßen unterwegs sind.

Ein Ziel ist Weltoffenheit

Jonathan Fritz sagt, Satire sei vor Ort „nicht zielführend“. Und er gibt in völlig ernstem Ton als Ziel der „Die Partei“ aus: die Auflösung der extremen Rechten. Gemeint ist die AfD. „Wir sind der Gegenentwurf“, sagt Fritz. Und meint damit: Weltoffenheit. Fritz, der gerade zwei Monate in Irland verbracht hat, findet, alle jungen Leuten sollten hinaus in die Welt und sehen, wie es anderen geht. Dann würden sie sehen, „wie gut es uns geht“.

Hierzulande stört ihn eine seiner Meinung nach fehlende politische Diskussionskultur. Seit mehr als 70 Jahren sei klar, dass der Klimawandel gebremst werden müsse. Seit 30 Jahre sage die Politik, „man müsste mal“. Und dann werden neue fossile Verträge mit Lieferanten aus zweifelhaften Staatsformen abgeschlossen, sagt Fritz.

Verständnis für Klimaaktivisten

Für die junge Generation werde es ungemütlich. Deshalb hat er Verständnis für die Aktionen der Klimaaktivisten, die sich auf Straßen festkleben. Anders komme die Politik nicht in die Pötte, so Fritz. Dass das Alexander Dobrindt von der CSU mit den Terroristen der RAF gleichsetzt, ist für ihn unangemessen. Autofahrer würden mit solchen Aussagen radikalisiert. Während die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehe, würden die Leute mit einem Kulturkampf beschäftigt, etwa der Frage nach der Regenbogenflagge.

"Die Partei" will bei der Landtagswahl mitmischen

Bei der Landtagswahl 2023 will „Die Partei“ auch im Unterallgäu mitmischen. Auf das „sehr vereinfachte Weltbild“ von Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger („Friede, Freude, Eierkuchen“), reagiert er mit Kopfschütteln. Den Spaß macht er sich aber schon, jeden Tag zu verfolgen, was Söder und Aiwanger wieder auf Twitter oder Instagram posten. Mit den wirklichen Problemen der Jungen habe das wenig zu tun.