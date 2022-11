Video und Fotos: Um 11.11 Uhr stürmten die Narren das Memminger Rathaus

Am 11.11. um 11.11 Uhr wurde das Memminger Rathaus über eine Leiter gestürmt, die Regentschaft haben nun die Narren übernommen.

11.11.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Oberbürgermeister Manfred Schilder wehrte sich nicht allzu heftig gegen die Machtübernahme der Narren. In einer Badewanne ließ er sich einmal an den Zuschauern vorbeifahren, dann übergab er den Schlüssel zur Stadt an das Prinzenpaar.

Rathaussturm in Memmingen 2022