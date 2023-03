Was wünschen sich die Kunden von Karstadt Memmingen? Denn darauf kommt es an

Karstadt Memmingen könnte künftig zusätzliche Angebote etablieren und moderner werden. Dahinter verbirgt sich eine tolle Chance. Doch was wollen die Kunden?

25.03.2023 | Stand: 16:01 Uhr

Ein Kommentar zu den Möglichkeiten, die Karstadt Memmingen jetzt hat: Es macht Spaß, zu sehen, wie sich ein Kaufhaus verändern kann. Wie aus einem Warenhaus, das etwas altbacken wirkt, ein modernes Gebäude entsteht, hell, dezent, nicht mehr so zugebaut mit Regalen und Kleiderständern. Ich komme aus Kassel und kenne die Galeria, ehemals Kaufhof, von früher. Was der Konzern damit gemacht hat, ist das, was ein Experte von der Hochschule Augsburg vor Kurzem im Gespräch mit unserer Zeitung so beschrieb: Mit Ideen und Leidenschaft lässt sich im Einzelhandel viel erreichen. Es braucht den Mut zum Experimentieren.

Letztlich entscheiden die Kunden von Karstadt Memmingen

Die Menschen aus Memmingen und Umgebung mögen ihren Karstadt. Das wurde während der vergangenen Monate deutlich. Und letztlich sind sie es, die entscheiden, wie das Angebot in ihrem Kaufhaus aussehen sollte. Der Konzern hat bereits angekündigt, dass die lokalen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer mehr Verantwortung bekommen sollen. Das ist richtig so. Eine Geschäftsführerin aus Memmingen weiß im Zweifel eher, was ihre Kundinnen und Kunden wünschen, als die Konzernspitze in Essen.

Lassen Sie uns Ideen für Karstadt Memmingen sammeln

Dann lassen Sie uns doch mal Ideen sammeln: Welche zusätzlichen Angebote, neuen Dienstleistungen würden Sie gern im Karstadt Memmingen sehen und nutzen? Schreiben Sie uns Ihre Ideen und Wünsche: per E-Mail mit dem Stichwort „Karstadt“ an redaktion@mm-zeitung.de, per Brief an Memminger Zeitung, Redaktion, Donaustraße 14, 87700 Memmingen. In einem Artikel werden wir Ihre Zusendungen präsentieren.

