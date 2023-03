Wie Karstadt Memmingen modernisiert werden könnte - Ein Blick in die Modell-Filiale

Leih-Werkzeug aus dem Automat, Fotostudio, Premium-Marken: Was Karstadt Memmingen anbieten könnte, um stabil zu bleiben, wird in einer Modell-Filiale getestet.

Was muss Karstadt in Memmingen bieten, damit es künftig weiterhin genügend Kunden anlockt und erhalten bleibt? Werkzeugverleih per Automat? Fotostudio? Eine Bar? Bürgerbüro der Stadt? Abwegig sind diese Beispiele nicht: Solche Angebote gibt es in der Galeria-Filiale in Kassel seit 2021. In diesem Haus in Nordhessen testet der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof, was bei Kundinnen und Kunden gut ankommt. Läuft etwas gut, könnte es auch in anderen Häusern eingerichtet werden, so die Idee. Zum Beispiel in Memmingen. Ein Blick nach Kassel:

Auffällig: Der Charme eines Warenhauses aus den 90ern ist verflogen, alles ist heller, aufgeräumter. Lesen Sie auch: Warum Karstadt in Memmingen erhalten bleibt - und Galeria Kaufhof in Kempten nicht

Idee für Karstadt Memmingen: Produkte aus der Region

Sortiment aus der Region: In einer Abteilung gibt es Produkte von lokalen Herstellern, etwa Spirituosen und Kleidung mit Kassel-Bezug.

Kaufhaus-Restaurant: Veganes Müsli, knusprige Stulle, Curries, Bowls

Restaurant: Es befindet sich im Erdgeschoss mit Blick auf die Fußgängerzone. Gäste bekommen dort Frühstück, etwa veganes Müsli, knusprige Stulle mit Serranoschinken und pochierte Eier mit Wildkräutersalat. Auch Curries und Bowls, fruchtig mit Obst und herzhaft mit Gemüse und Fleisch, stehen auf der Speisekarte. Und kleine Leckereien wie Käse-Streuselkuchen und Apfelwein-Zimtschnecke. Auch zum Mitnehmen. Lesen Sie auch: Wie werden Kaufhäuser wie Karstadt in Memmingen wieder attraktiver?

Blumen: In einem eigenen Laden innerhalb der Galeria werden Schnittblumen verkauft.

Versicherungsbüro: mit persönlicher und digitaler Beratung.

Verschiedene Serviceleistungen: Es gibt eine Textilreinigung, einen Schuster, eine Änderungsschneiderei, ein Reisebüro, ein Fotostudio. Alle sind im Warenhaus in eigenen Läden untergebracht, durch Glaselemente einsehbar.

Museum: Eine Ecke ist der Kasseler Geschichte gewidmet. Dort werben die Museen für sich.

Tabakladen mit Poststelle.

Verleih von Profiwerkzeug

Werkzeugverleih: In einem Automaten werden Profiwerkzeuge zum Leihen angeboten. Die junge Firma Toolbot steckt dahinter. Eines der Ziele: Je mehr Menschen sich ein Werkzeug leihen statt es zu kaufen, umso mehr Produktionsemissionen werden eingespart.

Pakete empfangen, Inhalt anprobieren, verschicken: An der Packstation können Pakete abgeholt und verschickt werden – und zwar über verschiedene Versanddienstleister. Wer sich Kleidung online bestellt hat, egal bei welchem Händler, kann sie nach Öffnen des Paketes in der Galeria anprobieren. Wenn sie nicht gefällt, kann sie verpackt und sofort über die Packstation zurückgeschickt werden.

Kleidung auch von Premium-Marken

Neue Marken: Galeria Kassel setzt auf ein erweitertes Kleidungsangebot mit Premium-Marken wie Marc O‘Polo, Calvin-Klein-Jeans, Lacoste, Nowadays und Joop.

Wie werden die neuen Angebote angenommen? Gut, Zahlen will ein Sprecher aber nicht nennen.

Stadtverwaltung im Kaufhaus

Stadtverwaltung im Kaufhaus: In der Galeria Kassel hat die Stadtverwaltung mit ihren Eigenbetrieben wie Städtische Werke eine Art Bürgerbüro eingerichtet. Dort können Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Zum Beispiel können Führungszeugnisse beantragt, Neufahrzeuge zugelassen, Stromverträge abgeschlossen, Straßenbahntickets gekauft, Stadtführungen gebucht werden. Manche Dienstleistungen können an digitalen Terminals über die eID-Funktion des Personalausweises genutzt werden, mit der sich die Inhaber online ausweisen können. Diese Funktion des Personalausweises gibt es seit 2021 in Deutschland. In der DokBox können Dokumente, wie Reisepässe, abgeholt werden. Lesen Sie auch: "Es ist befreiend": Karstadt-Mitarbeiter aus Memmingen sind erleichtert

Warum ein Bürgerbüro in einem Kaufhaus? Zumal das Kasseler Rathaus nur wenige Gehminuten von der Galeria entfernt ist. „Wir gehen dorthin, wo die Menschen schon sind, machen aus vielen Wegen einen einzigen und bieten innerhalb breiter Öffnungszeiten Möglichkeiten, schnell und einfach an Informationen zu gelangen oder die Dinge gleich vor Ort zu regeln“, hatte Oberbürgermeister Christian Geselle zur Eröffnung gesagt.

Wie werden die städtischen Angebote angenommen? Nach Problemen zu Beginn wegen Corona laufe es nun gut und immer besser, heißt es bei der Pressestelle der Stadt. Es etabliere sich immer mehr als zusätzliche Anlaufstelle für Behördengänge und Dienstleistungen der Stadt. Die Stadt habe sich für mehrere Jahre vertraglich verpflichtet, ihren Service-Point in der Galeria zu betreiben. Das Angebot werde regelmäßig überprüft und bewertet. Lesen Sie auch: „Es hätte jeden treffen können“: Karstadt in Memmingen wird nicht geschlossen

Könnte es all das im Karstadt Memmingen geben?

Könnte es all diese Angebote auch in Memmingen geben? Das neue Konzept wurde unter anderem in Kassel mit dem Ziel getestet, es auch in anderen Häusern zu etablieren, sagt ein Konzernsprecher. Wenn die Gläubigerversammlung am 27. März die Pläne absegne, welche Filialen bestehen bleiben sollen, könne der Prozess beginnen, diese Häuser in den kommenden drei Jahren zu modernisieren.

