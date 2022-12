„Eine Heilklinik wäre ein Gewinn für das Marianum“

Erich Dietrich, der Schulleiter des Gymnasiums in Buxheim, macht sich über die künftige Nutzung des Kartausen-Areals Gedanken. Warum das auch mit der Einführung eines neuen Zweiges zu tun hat.

Erich Dietrich sitzt an seinem Schreibtisch, sein Blick wandert zum Fenster. Der Schulleiter des Marianums schaut direkt auf den Komplex der Kartause Buxheim. Für das Klosterareal im Herzen von Buxheim werden Zukunftspläne geschmiedet – und sie werden konkreter. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden Ideen vorgestellt, nach denen auf dem Areal eine Heilklinik entstehen könnte. Auf dem Teilbereich des Klosterareals könnte eine ganzheitliche Therapieklinik Platz finden. Doch was sagen die Nachbarn, das Marianum?

Erich Dietrich: "Mit dem Verkauf würde eine Ära zu Ende gehen"

„Mit dem Verkauf würde eine Ära zu Ende gehen“, verdeutlicht Erich Dietrich. Der 61-Jährige ist seit Februar 2020 Schulleiter des Gymnasiums, das etwa 30 Lehrkräfte und 324 Schülerinnen und Schüler zählt. Dietrich stellt ebenso klar: „Wir würden eine Heilklinik als Gewinn für das Marianum sehen.“ Der Schulleiter erklärt die Gründe dafür.

Sozialwissenschaftlicher Zweig wird neu angeboten

Im Jahr 2019 wurde beschlossen, dass der sprachliche Zweig am Marianum Buxheim aufgegeben wird. Ab dem kommenden Schuljahr gibt es dafür einen sozialwissenschaftlichen Zweig. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für das Schulwesen im Raum Memmingen, dem Landkreis“, verdeutlicht Dietrich. Schwerpunkte würden dann auf der Lehre zu Politik, Geschichte und Sozialkunde liegen. „Sowohl in theoretischer wie auch in praktischer Hinsicht würde die örtliche Nähe einer Heilklinik eine für die Zukunft erhebliche Bereicherung darstellen“, sagt der Schulleiter.

Schule hofft auf mögliche Synergieeffekte

Mögliche Synergieeffekte könnten geschaffen werden. Er denke da beispielsweise an Praktikumsplätze für Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Teilbereichen der Klinik (medizinische, therapeutische und psychologische Abteilung) mit Gastronomiebereich. Das sei eine Chance, Berufsorientierung zu geben. Es könnte Infoveranstaltungen mit und von Fachleuten aus der Klinik in der Schule geben, auf der anderen Seite würde möglicherweise ein ganz natürlicher Austausch der Schüler mit Patienten gelingen. Auch der geplante überdachte Platz könnte für gemeinsame Veranstaltungen genutzt werden.

Wohin kommt die Mensa des Marianums?

Bei baulichen Veränderungen hofft Erich Dietrich auf ein gutes Miteinander. Er möchte vor allem gerne die offene Struktur mit den Bäumen im Gymnasiums-Hof erhalten. Fraglich sei, was mit der Mensa passiere, die noch in den Klosterräumen untergebracht sei. Überlegungen gingen dahin, diese in den eigenen Räumen, im Internatsgebäude oder in der Schule selbst unterzubringen.

Das Marianum ist Teil des Schulwerks der Diözese Augsburg. „Trotzdem wollen wir die Tradition der Salesianer bewahren. Wir haben zum Beispiel den Don-Bosco-Tag und die Salesianer kommen zu Besuch.“ Klar sei aber: So wie früher, als die Salesianer noch vor Ort waren, werde es nicht mehr werden.

