Dekan Ralf Czech in Memmingen nun offiziell ins Amt eingeführt

Der Generalvikar der Diözese Augsburg ernennt Ralf Czech zum Dekan des katholischen Dekanats Memmingen. Ihm zur Seite steht Pater Joshy Palakunnel als Prodekan.

Ralf Czech war faktisch schon seit Sommer 2022 als amtierender Prodekan mit der Leitung des katholischen Dekanats Memmingen beauftragt. Denn die Stelle des Dekans für das Dekanat, das neben der Stadt Memmingen das gesamte Unterallgäu umfasst, war nach dem Ausscheiden von Ludwig Waldmüller vakant geworden. Bereits im Mai 2023 wurde Czech von Bischof Bertram Meier zunächst für die kommenden sechs Jahre zum Dekan ernannt. Nun erfolgte die öffentliche Ernennung in der Kirche St. Josef. Als Dekan ist Czech für neun Pfarreiengemeinschaften mit 42 Pfarreien und weiteren drei Einzelpfarreien mit nahezu 60.000 Mitgliedern zuständig. Der feierliche Gottesdienst wurde vom Generalvikar der Diözese Augsburg, Monsignore Dr. Wolfgang Hacker, geleitet. Czech zur Seite steht als Prodekan Pater Joshy Palakunnel, der nun ebenfalls öffentlich ernannt wurde. Er ist leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Memmingen.

Ralf Czech in Memmingen und dem Unterallgäu "schön längst ein bekanntes Gesicht"

Bezeichnend für den kollegialen Geist in der ja seit vielen Monaten schon eingespielten Dekanats-Mannschaft waren die Worte Pater Joshys, der den Generalvikar und die Priesterkollegen in seiner Pfarrei begrüßte: „Ich freue mich sehr, dass Du lieber Ralf bereit bist, dieses Amt zu übernehmen.“ Ralf Czech, der gleichzeitig leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Günztal ist, sei schließlich auch längst ein bekanntes Gesicht. „Du hast uns ja schon lange unterstützt", so Pater Joshy.

Dass in den Pfarreien des Dekanates die Wahl von Bischof Bertram Meier durchaus positiv gesehen wird, unterstrich Generalvikar Hacker in seiner Rede: Er zitierte aus einem von mehreren Schreiben, die im Bistum eingegangen seien, in denen die Wahl beider Personen gelobt werde.

Generalvikar spricht für Czech ein persönliches Segensgebet

Das persönliche Segensgebet des Generalvikars "war mir sehr wichtig bei der Amtseinführung", erklärte Czech. Er betonte in seinem Dank an das Bistum und die Vertreter des Dekanates: „Ich habe mir noch nie eine meiner Stellen, die ich bisher hatte, selbst ausgesucht. Auch nicht das Amt als Dekan. Ich habe mich immer senden lassen. Und ich konnte dabei erfahren, dass Gott mir immer die nötige Kraft gegeben hat. Dafür habe ich Gott gedankt. Unser gemeinsamer Blick auf ihn, und unser Vertrauen auf ihn ist mir am wichtigsten.“ In seinem Treueid, den Dekan Ralf Czech gegenüber dem Generalvikar des Bistums Augsburg sprach, verpflichtete er sich „zu großer Sorgfalt und Treue in meinen Pflichten“, zu „Disziplin gegenüber der Gesamtkirche und christlichem Gehorsam gegenüber den Bischöfen“. Ein besonderes Dankeschön richtete Czech für die festliche Gottesdienstgestaltung an den Dekanats-Kirchenmusiker Maximilian Pöllner und seine Instrumentalisten.

Zahlreiche Ehrengäste bei Feier in der Kirche St. Josef in Memmingen

Dankbar ist Czech nach eigenem Bekunden aber auch den Vertretern des öffentlichen Lebens und der evangelischen Kirche, „die ihre Verbundenheit mit mir und uns allen durch ihre Anwesenheit ausdrückten“. Das evangelische Dekan-Ehepaar Claudia und Christoph Schieder nahm an der Amtseinführung ebenso teil, wie Memmingens Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh und Landrats-Stellvertreter Christian Seeberger, der als Erkheimer Bürgermeister ja schon lange engen Kontakt zu seinem Ortspfarrer Ralf Czech hat. Obwohl er im Unterallgäu seine Pfarrei und seinen Wohnsitz habe, versprach Czech, dass Memmingen "die zentrale Stadt" im Dekanat bleibt.

Czech und Pater Joshy bedankten sich beim anschließenden Gespräch in den Krypta-Räumen der Kirche St. Josef, an dem auch Generalvikar Hacker teilnahm, bei den Priestern und Diakonen der Dekanatspfarreien und vielen „ehrenamtlich und hauptamtlich sehr engagierten Mitarbeitern und Vertretern der kirchlichen Gremien".