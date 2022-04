Kaufland in Memmingen eröffnet - und was ist eigentlich mit Kentucky Fried Chicken?

Die Eröffnung des "Kaufland"-Supermarkts im Illerpark Memmingen steht vor der Tür. Auch für die V-Markt-Nachfolge gibt es einen Interessenten.

05.04.2022 | Stand: 08:34 Uhr

Im Gewerbegebiet Nord in Memmingen bahnen sich größere Veränderungen an. So hatte der Real-Markt im Illerpark am vergangenen Samstag zum letzten Mal geöffnet. Bis Dienstag bleiben die Verkaufsräume nun geschlossen, bevor dort am Mittwoch, 6. April, Kaufland erstmals seine Pforten öffnet. Das bestätigt Pressesprecherin Annegret Adam auf Anfrage unserer Redaktion. Was ein paar hundert Meter weiter entfernt in der Rudolf-Diesel-Straße mit den Räumlichkeiten passiert, in denen sich derzeit noch der V-Markt befindet, ist noch unklar. Allerdings gibt es bereits einen Interessenten. Wann die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken den Bau ihrer Filiale in der Dr.-Karl-Lenz-Straße angeht, ist ebenfalls noch offen.