„Keine einzige Kita in Memmingen ist personell voll besetzt“

10.02.2022 | Stand: 18:16 Uhr

In Dickenreishausen ist der Kindergarten vorläufig ganz geschlossen, im Hildegard- und im Fröbelkindergarten gibt es nur noch Notbetrieb, in der Kita Mitteresch ist eine Gruppe ganz zu und in den anderen derzeit eingeschränkter Betrieb. So ähnlich siehe es gerade in allen Kindertageseinrichtungen der Stadt Memmingen aus: Die Omikron-Welle hat Kinder wie Erzieherinnen voll erwischt.

Die Zahl der Mitarbeitenden, die erkrankt oder in Quarantäne sind, liegt in den kommunal verwalteten Kitas zwischen 15 und 50 Prozent. „Keine einzige Kita ist derzeit personell voll besetzt“, gibt Bernhard Hölzle, Leiter des Amts für Kindertageseinrichtungen, Auskunft.

Gruppe schließt, wenn 20% Kinder positiv getestet sind

Seit Januar müssen Eltern ihre Kinder dreimal in der Woche zu Hause testen. Wenn 20 Prozent einer Gruppe aufgrund eines positiven Tests die Kita nicht besuchen können, wird die ganze Gruppe für fünf Tage geschlossen. Das betrifft laut Hölzle aktuell nur eine Gruppe. Allerdings könne in mehreren Häusern nur noch eine eingeschränkte Betreuung angeboten werden, also zum Beispiel mit reduzierter Öffnungszeit oder vorrangig nur für Berufstätige, obwohl die 20-Prozent-Grenze nicht erreicht wurde. Das sei notwendig, weil viele Mitarbeitende in Isolation, in Quarantäne oder im Krankenstand sind.

„Auch wenn die ständige Ausnahme-Situation leider ein Stück weit zur Routine wurde, ist die aktuelle Corona-Situation für alle Beteiligten nicht einfach und stellt uns ständig vor neue Herausforderungen“, sagt Hölzle. Glücklicherweise gingen die Kinder aber relativ normal damit um. Das sei sicher auch dem Umstand zu verdanken, dass der Umgang mit der Lage von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort gut eingeübt sei und auch die Eltern – bei allen Unwägbarkeiten – weitestgehend Verständnis zeigten.

Erhöhte Stressbelastung

Jedoch sei es für das Personal belastend, den Dienstplan stemmen und kurzfristig umgestalten zu müssen, wenn täglich mit Ausfällen zu rechnen ist. Dazu komme, dass die Mitarbeiter trotz aller Maßnahmen ständig einem überdurchschnittlich hohen Infektionsrisiko ausgesetzt seien, weil bei kleinen Kindern kaum Abstand zu halten sei. „Jeder von uns weiß, dass es in einer Kita keinen hundertprozentigen Schutz geben kann“, sagt Hölzle. Das führe zu einer erhöhten Stressbelastung – trotz umfangreicher Hygienemaßnahmen und einer hohen Impfquote. „Wir können das nur stemmen, weil alle zusammenhalten und wir uns gegenseitig nach Kräften und im Sinne unserer Arbeit für Kinder und Eltern unterstützen.“

