Schon drei Fälle in dieser Woche: Unbekannte sprechen Kinder in Memmingen an - Polizei reagiert

Der Polizei in Memmingen wurden in dieser Woche bereits drei Fälle gemeldet, bei denen Kinder von einem Fremden angesprochen wurden. Was Eltern wissen sollten.

19.10.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Unbekannte haben in Memmingen-Amendingen und in Trunkelsberg am Montag und Dienstag Kinder auf der Straße angesprochen. Der Memminger Polizei wurden innerhalb dieser Woche drei Fälle gemeldet. Die Beamten sind alarmiert und wollen in den kommenden Tagen verstärkt Präsenz zeigen, heißt es in einer Mitteilung.

Der erste bekannte Fall ereignete sich laut Polizei am Montag (17.10.22) kurz nach 13 Uhr im Stadtteil Amendingen. Zwei Brüder (acht und zehn Jahre alt) waren auf dem Nachhauseweg von der Schule, als sie an der Kreuzung Untere Straße/Am Sportplatz von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen wurden.

Der Fremde stand laut Mitteilung neben seinem geparkten, roten Auto - die Kinder gingen weiter. Der Mann ist etwa 60 Jahre alt, hat einen hellen Teint und lichtes, kurzes Haar. Er trug eine braune Hose.

Kinder in Memmingen angesprochen: Autofahrer hält neben Zehnjährigem und spricht ihn an

Ein zweiter solcher Fall passierte am Dienstagmittag in Trunkelsberg. Laut Polizei hielt ein Unbekannter mit seinem Auto neben einem zehnjährigen Jungen an. Der Schüler befand sich auf dem Nachhauseweg. Der Fahrer des roten Kleinwagens öffnete die Beifahrerscheibe und sprach den Jungen an. Dann fuhr er in Richtung Memmingen weiter.

Der Mann ist etwa 65 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat eine helle Hautfarbe, eine kräftige Statur, ein rundes, faltiges Gesicht und kurze, glatte, zurückgekämmte Haare mit Geheimratsecken. Er hat braune Augen und einen Dreitagebart. Er trug ein helles, kurzärmeliges Hemd. Laut der Ermittler könnte es sich um denselben Mann wie in dem ersten Fall in Amendingen handeln.

Mann fragt 14-Jährige in Memmingen nach Feuer und macht sexuelle Geste

Ein dritter Fall ereignete sich am Dienstagabend in der Memminger Jägerndorfer Straße. Ein Unbekannter fragte eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehende 14-jährige Schülerin nach einem Feuerzeug. Nachdem sie verneinte, ging der Fremde zu ihr und machte eine sexuelle Geste. Als er sah, dass sich mehrere Passanten näherten, fuhr der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Seniorenheim davon.

Der Täter war etwa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, einen dunkleren Teint, sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Außerdem trug er einen Dreitagebart. Er trug eine dunkle Mütze, schwarze Kopfhörer, eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine dunkelblaue Jogginghose und dunkle Nike-Sportschuhe. Er war mit einem dunklen, neuwertigen Mountainbike ohne Licht unterwegs.

Zur Aufklärung der Fälle benötigt die Memminger Polizei Zeugenhinweise. Die nimmt die Polizei unter Telefon 08331/1000 entgegen.

