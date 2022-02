Kinder- oder Jugendpornografie: Polizei durchsucht sieben Wohnungen

Razzia wegen Kinderpornografie im Unterallgäu und in Memmingen: Die Polizei hat sieben Wohnungen durchsucht und ermittelt gegen mehrere junge Erwachsene.

02.02.2022 | Stand: 17:42 Uhr

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Memmingen und im Landkreis Unterallgäu durchsucht. Im Visier der Fahnder stehen laut Polizei mehrere junge erwachsene Männer und ein Jugendlicher: Ihnen wird vorgeworfen, Kinder- oder Jugendpornografie zu besitzen beziehungsweise verbreitet zu haben.

Ermittler werten Smartphones, Computer und Play-Station aus

Die 30 Einsatzkräfte der Polizei beschlagnahmten insgesamt zwölf Smartphones, fünf Laptops, Tabletts und Computer, eine Play-Station und weitere Speichermedien. Diese würden nun ausgewertet, so die Polizei. In einem Fall wurden in einer sogenannten Cloud ausgelagerte Daten sichergestellt. Zudem fanden die Ermittler in zwei Fällen geringe Mengen Marihuana.

Bilder und Videos in Chat-Gruppen verbreitet

Lesen Sie auch

Verbotene Dateien auf dem Handy: Angeklagter will davon nicht gewusst haben Kinderpornografie

Auf die Spur kamen die Beamten den mutmaßlichen Tätern durch kinderpornografische Video- oder Bilddateien, die in Chat-Gruppen verbreitet wurden. Die Polizei betont: Im Fall von Kinderpornografie stellt bereits der Besitz eines solchen Bildes oder Videos eine Straftat dar. Dies sei vor allem Jugendlichen im Umgang mit sozialen Medien oft nicht bewusst.

Polizei warnt: Herunterladen dieser Aufnahmen eine Straftat

Die Durchsuchungsaktion ist nach Polizeiangaben "mit einer präventiven Signalwirkung auf die jetzt Beschuldigten und deren Umfeld verbunden". Auch das Herunterladen von solchen Bild- oder Videodateien über Soziale Medien, wie zum Beispiel WhatsApp, Instagram, Twitter oder Signal kann im weiteren Verlauf bereits den Straftatbestand des Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie erfüllen.

Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Memmingen in enger Zusammenarbeit mit dem Fachkommissariat der Memminger Kripo.

Lesen Sie auch: Facebook darf Nutzer wegen Kinderpornografie ohne Warnung aussperren