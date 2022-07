Kinderbetreuung in Memmingen: Es wird eng mit Kita-Plätzen

Weil es an Personal mangelt, kann die Stadt nicht alle Gruppen voll besetzen. Das betrifft vor allem Krippen und Horte. Manchmal hilft eine Notlösung weiter.

Brigitte Linder, Leiterin der Kindertageseinrichtung Im Mitteresch, musste kürzlich morgens Krippenkinder wieder heimschicken, weil an diesem Tag sieben Kräfte ihres Team gefehlt haben. „Ich konnte nicht verantworten, eine Kinderpflegerin mit einer Gruppe allein zu lassen“, sagt sie. In der Not bat sie sogar in einem Aushang die Eltern, Personen anzusprechen, die eventuell bereit wären – mit Vertrag – in der Krippe zu arbeiten. Inzwischen läuft der Betrieb wieder, weil ein anderer Memminger Kindergarten personell aushilft. Aber die Probleme werden nicht weniger, wenn im September das neue Kindergartenjahr beginnt.

Sowohl Kita-Amtsleiter Bernhard Hölzle als auch Ulrich Götzeler, Personalleiter der Stadt Memmingen, bestätigen, dass es eng wird mit den Plätzen – weil wohl nicht alle für die Betreuung notwendigen Stellen besetzt werden können. Weil sie einen Rechtsanspruch darauf haben, werden natürlich alle Kinder ab drei Jahren aufgenommen. Doch nur 80 Prozent auch in ihrem Wunschkindergarten, die anderen werden über die Stadt verteilt. Man kann sich vorstellen, was das für die betroffenen Eltern und Kinder bedeutet. Ein solcher Engpass zeichnet sich auch im Mitteresch-Kindergarten ab, weil dort durch das Neubaugebiet Dobelhalde, in das viele junge Familien gezogen sind, der Bedarf an Kindergartenplätzen stark gestiegen ist. Die Stadt will darauf mit einem unkonventionellen Angebot reagieren. Dazu später mehr.

20 offene Stellen bleiben voraussichtlich unbesetzt

Inzwischen plant die Stadt bei größeren Bauvorhaben wie etwa dem Grenzhofareal oder an der Allgäuer Straße von vornherein Kitas mit ein. Das findet Hölzle gut, doch er schränkt ein: „Bauen, bauen, bauen wäre die Lösung aller Platzprobleme, aber wie sollen wir die Kindergärten dann personell bespielen?“ Schon jetzt zeichne sich ab, dass von den über 30 Stellen, die bis Herbst neu besetzt werden müssten, wohl etwa 20 unbesetzt bleiben. Zudem arbeiten die städtischen Einrichtungen bei 100 Prozent Belegung mit nur etwa 90 Prozent Personal – wegen Urlaub, Krankheit oder Schwangerschaft (seit Corona dürfen Erzieherinnen schon ab dem ersten Tag nicht mehr weiterarbeiten). An einen weiteren Ausbau des Betreuungsangebots in Memmingen sei also nicht zu denken, sagt Hölzle.

Besonders betrifft das die Krippen- und Hortplätze. Mit den 294 Plätzen für die Kleinsten unter drei Jahren könne man „ gerade so“ die berufstätigen Eltern bedienen, sagt Hölzle. Am meisten Sorgen bereiten ihm jedoch die Hortkinder, für die es drei städtische Einrichtungen gibt: „Im Zollergarten mussten wir eine Gruppe schließen, weil wir kein Personal dafür gefunden haben“, bedauert er.

Rentnerinnen und Kolleginnen in Elternzeit sollen aushelfen

Die Personalsuche im Hort sei besonders schwierig, bestätigt Götzeler, weil es sich um Teilzeitstellen handle mit Arbeitszeiten am Nachmittag. Dabei zieht er bereits alle Register, um die Lücken und Engpässe in Krippen, Kindergärten und Horten zu füllen. Es wurden Rentnerinnen angesprochen oder Kolleginnen in Elternzeit, ob sie wenigstens mit einer geringen Stundenzahl aushelfen – ein paar sind dazu bereit.

Nach dem Notruf an die Eltern hat sich schließlich auch in der Mitteresch-Kita die Oma eines Kindes gemeldet, die zwar nicht in die Gruppenarbeit einsteigen will, aber vielleicht in die Betreuung der Essenskinder über Mittag. Sie hat bereits einen Termin zum Probearbeiten. „So etwas geht nur über Mund-zu-Mund-Propaganda und wenn nur eine oder einer hängen bleibt, ist das schon ein Feiertag“, freut sich Hölzle darüber.

Lichtblick: Fast alle Berufspraktikanten bleiben

Was enorm weiterhelfe sei aber, dass acht von neun Berufspraktikanten, die jetzt fertig werden, in Memmingen weiterarbeiten wollen, betont Götzeler. Das liege auch daran, dass Memmingen attraktive Arbeitsplätze zu bieten habe, ergänzt Hölzle. Damit meint er die Waldgruppen oder das Pilotprojekt mit einer Gruppe im Seniorenheim Bürgerstift, für das sehr schnell Bewerbungen eingegangen seien. Etwas Neues gibt es, wenn auch aus der Not heraus, ab Herbst auch im Mitteresch-Kindergarten, damit möglichst viele Eltern ihre Kinder wohnungsnah dort unterbringen können: eine Outdoorgruppe. Dafür wird im Garten ein einfacher Holzbau errichtet, in den eine zusätzliche Gruppe zieht.

„Aus der Knappheit heraus entstehen immer wieder tolle Sachen, mit denen eine Schippe mehr gute Kinderbetreuung dazu kommt“, beschreibt Hölzle solche Innovationen. Und die gute Betreuung steht laut Linder immer an oberster Stelle. „Wir wollen die Kinder nicht nur aufbewahren, sondern unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag bestmöglich umsetzen“, sagt sie. Auch wenn das für alle Kita-Leitungen jeden Tag aufs Neue ein Jonglieren bedeute.