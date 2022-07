Jubel und Applaus für 1800 Kinder: Festzug vom Kinderfest zieht durch Memmingen

Strahlende Gesichter in Memmingen: Beim Kinderfest 2022 feierten am Donnerstag 1800 Kinder und ihre Eltern in Memmingen. Die schönsten Bilder.

21.07.2022 | Stand: 15:42 Uhr

Aktualisiert um 15.15 Uhr - Endlich ist es wieder soweit: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause feiern Buben und Mädchen wieder zusammen mit tausenden Zuschauern das Memminger Kinderfest. Los ging es am Donnerstag bereits um 6 Uhr morgens – dann hallte der Weckruf durch die Straßen der Stadt. Nach den Gottesdiensten in mehreren Kirchen begann um 9.15 Uhr die traditionelle Feierstunde auf dem Marktplatz.

Bilderstrecke

Das Kinderfest in Memmingen 2022

1 von 63 2 von 63 3 von 63 4 von 63 5 von 63 6 von 63 7 von 63 8 von 63 9 von 63 10 von 63 11 von 63 12 von 63 13 von 63 14 von 63 15 von 63 16 von 63 17 von 63 18 von 63 19 von 63 20 von 63 21 von 63 22 von 63 23 von 63 24 von 63 25 von 63 26 von 63 27 von 63 28 von 63 29 von 63 30 von 63 31 von 63 32 von 63 33 von 63 34 von 63 35 von 63 36 von 63 37 von 63 38 von 63 39 von 63 40 von 63 41 von 63 42 von 63 43 von 63 44 von 63 45 von 63 46 von 63 47 von 63 48 von 63 49 von 63 50 von 63 51 von 63 52 von 63 53 von 63 54 von 63 55 von 63 56 von 63 57 von 63 58 von 63 59 von 63 60 von 63 61 von 63 62 von 63 63 von 63 Etwa 1800 Jungen und Mädchen aus den städtischen Grundschulen feiern ihren großen Tag: das Memminger Kinderfest. Am Vormittag führten die Kinder auf dem Marktplatz Tänze vor und sangen gemeinsam mit tausenden Besuchern Lieder. Am Nachmittag steht dann traditonell ein bunter Umzug auf dem Programm. Bild: Matthias Becker Etwa 1800 Jungen und Mädchen aus den städtischen Grundschulen feiern ihren großen Tag: das Memminger Kinderfest. Am Vormittag führten die Kinder auf dem Marktplatz Tänze vor und sangen gemeinsam mit tausenden Besuchern Lieder. Am Nachmittag steht dann traditonell ein bunter Umzug auf dem Programm. Bild: Matthias Becker 1 von 63 Kinderfest 2022 in Memmingen: Das erste Kinderfest nach der Corona-Pandemie. Kinder, Kind, Mädchen, Buben, Schule, Grundschule, Grundschüler, Schüler. Kinderfest. Tanzveranstaltung. Auffführung Bild: Matthias Becker Kinderfest 2022 in Memmingen: Das erste Kinderfest nach der Corona-Pandemie. Kinder, Kind, Mädchen, Buben, Schule, Grundschule, Grundschüler, Schüler. Kinderfest. Tanzveranstaltung. Auffführung Bild: Matthias Becker

Die Sonne hielt sich vormittags zwar noch zurück, doch der glänzenden Stimmung auf dem Memminger Marktplatz konnte das nichts anhaben: Mit dem Einzug der Trommlerbuben begann dort das Memminger Kinderfest - der große Tag für etwa 1800 Mädchen und Jungen der Memminger Grundschulen. Begleitet vom Jubel und Applaus der Zuschauermenge zeigten sie Tänze und trugen einstudierte Lieder vor.

Kinderfest: Beste Stimmung in der Innenstadt

In der ganzen Innenstadt von Memmingen herrschte beste Stimmung zum Auftakt der Heimatfeste: Der Spielmannszug spielte nach dem Kinderfest-Morgen sogar ein spontanes, kurzes Konzert für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Kinder gingen derweil in ihre Schulen, wo sie eine Brotzeit bekamen.

Gleich danach startete ein weiteres Highlight bei dem Heimatfest mit jahrhundertealter Tradition: Der große, farbenfrohe Festzug der Grundschulen und Förderzentren zog ab 13.30 Uhr durch die Straßen der Innenstadt. Die Zuschauermengen an den Straßenrändern bekamen dabei wieder eine bunte Themenvielfalt und ein Feuerwerk an Kreativität zu sehen: Da trafen beispielsweise Helden der Bücherwelt wie "Harry Potter" und die tierischen Akteure aus dem "Dschungelbuch" auf eine "Gemüseackerdemie", für die sich die Jungen und Mädchen zum Beispiel in Erdbeeren und allerlei "junges Gemüse" verwandelt hatten.

Kinderfest Memmingen - das ist die Tradition

Lesen Sie auch

Memminger Heimatfest Kinderfestmedaillen belohnen jahrzehntelanges Engagement

Das Kinderfest geht mit seiner über 440 Jahre alten Tradition auf den Brauch des Schulspazierganges im Frühjahr zurück. Die bisher früheste Erwähnung des Festes stammt aus einem Ratsprotokoll des Jahres 1571. Der Grundgedanke der Feierlichkeiten, nämlich die „Belobigung“ von Schülerinnen und Schülern, hat sich über vier Jahrhunderte erhalten.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Früher wurden die besten Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet – bis 1789 sogar in Gestalt von Königin und König. Heute erhalten alle beteiligten Kinder kleine Geschenke. Zudem sind alle festlich gekleidet und die Mädchen tragen traditionell Blumenkränze in den Haaren. Das Fest findet immer am vorletzten Donnerstag vor den Sommerferien statt. Bereits am Vorabend ziehen Kapellen und Gruppen, darunter auch die Trommlerbuben und der Fanfarenzug, beim Zapfenstreich musizierend durch die Altstadt.

Hier das Programm des Memminger Kinderfests 2022 am Donnerstag:

Feierstunde auf dem Marktplatz: Um 9.15 Uhr startet das Programm auf der großen Bühne am Marktplatz. Dort singen alle Kinder gemeinsam verschiedene Lieder. Den Auftakt bildet das Lob- und Danklied „Wir sind alle Gottes Kinder“. Zwischen den einzelnen Liedern führen verschiedene Schulen mehrere einstudierte Tänze auf. Zudem spricht Oberbürgermeister Manfred Schilder vom Balkon der Großzunft zu den Kindern und Zuschauern.

Festumzug: Für den Zug durch die Stadt bis zum Stadion lassen sich die Kinder in ihren Schulen jedes Jahr farbenfrohe Kostüme einfallen und fertigen diese meist auch selbst an. Jede Schule präsentiert ein anderes Motto. Den Zug begleiten mehrere Musikkapellen.

Spielwiese: Am Memminger Stadion angekommen, können sich die Buben und Mädchen auf der großen Spielwiese vergnügen. Dort warten auch ein Pony-Wagen und das „Legauer Bähnle“ auf Fahrgäste. Zudem gibt es leckere Sachen zum Essen und erfrischende Getränke.

Wie im Kinderfestheft zu lesen ist, schrieb schon vor mehr als 100 Jahren die kleine Ilse Otto nach dem Festtag in ihr Tagebuch: „Heute war’s schön.“

Alle weiteren Infos zum Fischertag und zum neuen Fischerkönig finden Sie hier. Am Sonntag beginnt außerdem die Wallenstein-Woche in Memmingen - alle Infos zu Programm, Tickets und Lagern hier.

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.