Kirchdorf empfängt einen Junioren-Vize-Europameister

Linus Weber kommt in seiner Heimat Kirchdorf an, wird bejubelt und beglückwünscht.

17.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Vor dem Rathaus-Eingang stehen schon Sportler – im Dress Kunstrad-Team SV Kirchdorf – mit Fähnchen bereit, um ihren Vize-Europameister zu empfangen. Mit dem Feuerwehrauto kommen sie an. Linus Weber, Adrian Bast und Maximilian Keller, sie werden von ihren Trainern begleitet: Viktor Volk und Stefan Raaf.

Bürgermeister begrüßt Sportler und Trainer

Bürgermeister Rainer Langenbacher begrüßt die Sportler und begleitet sie in den Sitzungssaal, wo bereits eine Bläserauswahl des Musikvereins Kirchdorf die Ehrung musikalisch umrahmt. Nachdem Langenbacher die Ehrengäste namentlich hier Elisabeth Strobel, Sportkreispräsidentin, Ehrenbürger Hermann Hummel und Harald Notz, die Gemeinderatsmitglieder und Ortsvorsteherin Sabine Schmid begrüßt hat, sagt der Bürgermeister: „Wenn so viele hochkarätige Gäste zusammenkommen, dann hat dies auch einen besonderen Anlass“. Er spricht den Junioren-Vize-Europameister Linus Weber an: „Lieber Linus, wir sind heute alle wegen Deines unglaublichen Erfolgs bei den Europameisterschaften der Junioren im schweizerischen Schaffhausen zusammengekommen“.

"Neuer Stern am Kunstradhimmel von Kirchdorf"

Nachdem er die Glückwünsche der Gemeinde aber auch als derzeitiger Sportvereinsvorsitzender überbracht hatte, sagt er: „Du bist jetzt Vorbild für die jüngeren aktiven Kunstradfahrer. Mit Dir, lieber Linus, geht damit ein neuer Stern am Kunstradhimmel von Kirchdorf auf.“ Auch das Doppelpaar – Adrian Bast und Maximilian Keller – wurde Deutscher Schülermeister und entsprechend geehrt. Evelyn Bast konnte mit einem neunten Platz bei der Deutschen Meisterschaft auf sich aufmerksam machen.

Sportkreispräsidentin Elisabeth Strobel gratulierte Linus Weber ebenfalls.

Sybille Wber und ihr Sohn Linus beim Empfang. Bild: Siegfried Rebhan

Linus Weber mit einem Geschenk von einer kleinen Anhängerin. Bild: Siegfried Rebhan

Linus Weber, Adrain Bast und Maximilian Keller beim Empfang. Bild: Siegfried Rebhan