Kirchdorfer Freibad wegen Umbau bis 2025 geschlossen

In diesem Jahr war bereits das Memminger Freibad in Memmingen wegen des neuen Kombi-Bads geschlossen. Nun sind auch im Kirchdorfer Freibad die Bagger angerollt.

23.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Erst Memmingen und jetzt auch noch Kirchdorf. Gleich zwei Freibäder werden Badegästen aus der Region im kommenden Jahr nicht zur Verfügung stehen. Bereits Anfang des Jahres rückten die Bagger im Memminger Freibad an. Dort soll ein Kombi-Bad entstehen. Der offizielle Spatenstich soll am 10. Oktober erfolgen.

Die Anlage soll im Freien ein 50-Meter-Becken mit sechs Bahnen, ein Nichtschwimmerbecken, eine breite Rutsche, ein Kleinkinderbecken, eine Spiel- und Liegewiese sowie einen Kiosk bekommen.

Hallenbad in Memmingen soll 25-Meter Becken mit acht Bahnen erhalten

In der Halle sind ein 25-Meter-Becken mit acht Bahnen, ein Lehrschwimmbecken und ein Kursbecken mit Hubboden sowie ein Sprungbereich am Schwimmerbecken vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte 2026 abgeschlossen sein. Nun haben auch die Umbauarbeiten im Kirchdorfer Freibad begonnen.

Das soll sich im Kirchdorfer Freibad ändern

Der Bestandsbau, der nun abgerissen wird, stammt aus den 1960er-Jahren. Mit sieben Millionen Euro netto entsteht dort das teuerste Hochbauprojekt in der Geschichte der Gemeinde, wie Bürgermeister Rainer Langenbacher beim offiziellen Spatenstich erklärte. Darin nicht einkalkuliert: Die Außenanlagen sollen angepasst und ein verkehrsberuhigter Bereich vor dem Eingang geschaffen werden. Dort ist ein Platz mit Aufenthaltsqualität geplant. Alles in allem werde die Gemeinde „Richtung acht Millionen Euro marschieren“, denkt Bürgermeister Langenbacher. Die Becken des Bades bleiben wie sie sind. Der Bürgermeister hofft, dass das Bad im Sommer 2025 mit einer verkürzten Saison wieder öffnen kann. Das bedeutet aber auch, dass die Badegäste in der kommenden Saison nach Alternativen Ausschau halten müssen.