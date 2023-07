Pfarreiengemeinschaft Legau-Illerwinkel verabschiedet Pfarrer Anton Rollinger

Die Kirchengemeinden veranstalten für Pfarrer Anton Rollinger in Legau ein großes Fest. Von der Gemeinde Kronburg erhält er eine ganz besondere Auszeichnung.

27.07.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Pfarrer Anton Rollinger ist von der Pfarreiengemeinschaft Legau-Illerwinkel, von fast allen Ministranten und 15 Fahnenabordnungen aus Legau, Kronburg und Lautrach feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Der Musikverein Kronburg-Illerbeuren begleitete den Kirchenzug, der dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Gordian und Epimachus in Legau vorausging. Auch die Bürgerinnen und Bürger, vor allem die Weggefährten des scheidenden Pfarrers, waren da und so war die Pfarrkirche schnell gefüllt. Zudem erhielt er nach dem Gottesdienst eine ganz besondere Auszeichnung.

Für den scheidenden Pfarrer Anton Rollinger gibt es bei Feier in Legau ein Geschenk

Neben Pfarrer Anton Rollinger zelebrierten Pfarrer Reinfried Rimmel, Pater Josef Mayer und Pater Xaver Berchtold den Gottesdienst. Die Messe wurde vom Musikverein Maria Steinbach musikalisch untermalt. Vor dem Schlusssegen kamen, moderiert von Gemeindereferentin Beate Beurer, einige Redner zu Wort: Legaus Bürgermeister Franz Abele sprach stellvertretend für seine Kollegen im Illerwinkel, Pater Alois Christen überreichte ein Geschenk der Pfarreiengemeinschaft. Leo Harzenetter vom Pfarrgemeinderat Illerbeuren berichtete aus der Zeit vor dem Pfarreienzusammenschluss. Nach dem Gottesdienst trafen sich die Kirchgänger im Pfarrgarten. Bei dem vom Pastoralrat organisierten Beisammensein mit Getränken und Essen konnte der eine oder andere noch einmal mit Pfarrer Rollinger ins Gespräch kommen. Für Unterhaltung sorgten der Musikverein Legau und die Musikkapelle Lautrach. Der Abschied von Rollinger reißt nach Meinung vieler ein großes Loch in die Pfarreiengemeinschaft Legau-Illerwinkel. Im Jahr 1996 wechselte er „als Spätberufener“ nach einer vorausgegangenen Ausbildung zum Konditor und seiner Priesterweihe aus dem Bistum Regensburg in die Diözese Augsburg. Seitdem war er in Illerbeuren als äußerst geschätzter Seelsorger tätig. Als sich die Pfarreiengemeinschaft bildete, übernahm er im Jahr 2009 die Leitung im gesamten Illerwinkel. (Lesen Sie auch: Das katholische Dekanat Memmingen hat einen neuen Dekan)

Viele Bürger verbinden mit Pfarrer Anton Rollinger eine enge Freundschaft

Die Pfarreiengemeinschaft Legau-Illerwinkel umfasst die Pfarreien Legau, Maria Steinbach, Lautrach, Illerbeuren sowie die Filialkirchen in Kronburg und Kardorf. 27 Jahre war Rollinger im Illerwinkel tätig. Mit ihm geht ein Mensch verloren, mit dem viele Bürgerinnen und Bürger eine enge Freundschaft verbanden, hieß es. Seine Verdienste um die Gemeinschaft würden sich kaum in Worte fassen lassen, wie alle Redner betonten. Rollinger habe bei Problemen sofort gewusst, an welcher Schraube gedreht werden muss.

Die Zusammenkunft der vielen Menschen im Pfarrgarten, die nach dem Gottesdienst in der Legauer Pfarrkirche ihren bisherigen Pfarrer Anton Rollinger in den Ruhestand verabschiedeten, nutzten Kronburgs Zweiter Bürgermeister Roland Kramer und die Mitglieder des Kronburger Gemeinderats zu einer ganz besonderen Gelegenheit: Rollinger, der 27 Jahre lang in Kronburgs Ortsteil Illerbeuren gewohnt und als Pfarrer gewirkt hatte, wurde „in dankbarer Würdigung und Wertschätzung seiner langjährigen Verdienste um seine Mitmenschen“ die Ehrenbürgerwürde verliehen, die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde vergeben kann.

Kirchen in Illerbeuren, Kronburg und Kardorf bleiben dank Rollinger für kommende Generationen erhalten

„Sie haben es geschafft, dass alle drei Kirchen in unserer Gemeinde – zuerst die Kirche Maria Himmelfahrt in Illerbeuren, dann die Dreifaltigkeitskirche in Kronburg und zuletzt die Nikolaus-Kirche in Kardorf – renoviert und so für die kommenden Generationen erhalten werden konnten“, betonte Kramer in seiner Ansprache. Trotz der Übernahme der Pfarreiengemeinschaft Legau-Illerwinkel im Jahr 2009 sei Anton Rollinger immer der Pfarrer Illerbeurens geblieben.