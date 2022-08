Kirche in Heimertingen wird umfassend saniert

Wände haben Risse und Balken sind marode. Auch das Dach des Gotteshauses in Heimertingen muss erneuert werden.

12.08.2022 | Stand: 13:52 Uhr

Einen ungewohnten Anblick bietet seit einigen Tagen die Pfarrkirche St. Martin in Heimertingen. Der Innenraum ist auf beiden Seiten voll eingerüstet und auch an den Außenmauern stehen hohe Gerüste. Diese Vorarbeit war notwendig, damit die geplante Renovierung in Angriff genommen werden kann.

Erste Maßnahme: Kirche bekommt ein Notdach

Schon vor einigen Jahren waren Risse an der Außenwand auf der Westseite und über mehreren Segmenten am Langhaus zu erkennen. Wie Kirchenpfleger Franz Mayer erklärt, ergaben Untersuchungen, dass das Kirchendach zu sehr auf die Außenmauern drücke. Morsche Balken, die eigentlich auf der Außenwand lagern, verstärken eine punktuelle Druckwirkung.

Als erste Maßnahme wird ein Notdach errichtet, damit man mit der Auswechslung der morschen Hölzer beginnen kann. Eine aktuelle Überprüfung der Ziegel des Kirchendachs ergab als Ergebnis der Experten, dass eine Erneuerung im Rahmen der bisherigen Maßnahme mit vorgenommen werden sollte.

Kostenschätzung: 845.000 Euro

Diesem Vorschlag stimmte das Gremium der Kirchenverwaltung trotz zusätzlich anfallender Kosten zu. Die gesamte Renovierung und damit Substanzerhaltung wird sich laut Mayer über mehrere Monate erstrecken. Die Gesamtkosten (ohne Dacherneuerung) belaufen sich auf 845.000 Euro. Die Summe wird mit 60 prozent von der Diözese bezuschusst, der restliche Betrag muss aus Rücklagen der Pfarrgemeinde, den Zuschüssen der Gemeinde, der Bayerischen Landesstiftung, des Bezirks und Landkreises erbracht werden. Ein weiterer Geldsegen soll aus Spenden zusammen kommen. Die Gottesdienste finden in dieser Zeit wie gewohnt statt, auch wenn kleinere Einschränkungen durch das Gerüst in Kauf genommen werden müssen.

