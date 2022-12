Kirchen in Memmingen: eine gemeinsame Botschaft an Weihnachten

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Memmingen und das evangelisch-lutherische Dekanat arbeiten zusammen Ideen aus. Darunter befindet sich auch ein ökumenischer Gruß in einem Video-Format.

23.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Weihnachten: Dr. Maria Weiland von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Memmingen und Dekan Christoph Schieder schauen sich an. Sie nicken sich zu, sind sich sicher: So könnte es funktionieren. Sie planen gemeinsam ökumenische Angebote zu Weihnachten – darunter unter anderem einen ökumenischen Weihnachtsgruß als Video-Botschaft an alle Bewohnerinnen und Bewohner Memmingens. Was es damit auf sich hat, erzählen sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Blick zurück zu den Anfängen

„Im Jahr 2020 haben wir begonnen, ökumenische Weihnachten zu feiern. Wir haben überlegt, was wir gemeinsam anbieten können“, erinnert sich Schieder zurück. Entstanden sind zunächst eine lebendige Krippe bei St. Josef, ein Weihnachtsweg in Amendingen, ein ökumenisches Weihnachtsheft sowie digitale Angebote. In den letzten Bereich fielen in den Jahren 2020 sowie 2021 auch Christvespern per 20-minütigem Video.

"Diesen ökumenischen Gruß wollen wir weiterführen"

„Diesen ökumenischen Gruß wollen wir weiterführen. Mit der Corona-Pandemie war die Idee dafür erstmals umgesetzt“, ergänzt Weiland. Was mit der Pandemie begonnen habe, solle jetzt zur Tradition werden. Das heißt: In diesem Jahr wird es unter anderem eine Christvesper zum Runterladen auf den Homepages geben. Außerdem soll ein „kleines digitales Format“ vorbereitet werden. Im vergangenen Jahr wurde ein Video aufwendig an verschiedenen Orten gedreht und geschnitten.

Dieses Mal soll es eher ein „kurzer Gruß“ sein. „Ein christlicher Gruß an alle Bewohner der Stadt“, verdeutlicht Maria Weiland und fügt mit Blick auf den Ukraine-Krieg an: „Weihnachten bedeutet immer eine Friedensbotschaft, und in diesem Jahr ist sie noch einmal besonders.“ Der Kern des Videos soll das Weihnachtsevangelium sein. Außerdem sollen zwei Weihnachtslieder zum Mitsingen aufgenommen werden.

Friedensläuten aller Kirchen geplant

Eine weitere Besonderheit: Für den Heiligabend ist um 19 Uhr ein Friedensläuten aller Kirchen geplant. Die Kirchengemeinden seien zusammengewachsen, die Ökumene habe sich verstärkt. Über allem stünden die Einheit und die Suche danach. Gemeinsam solle der Weg weitergegangen und bestritten werden – durch solche Aktionen wie die ökumenische Video-Botschaft.

Unkompliziertes Format, mehr Teilhabe

„Wir haben bei diesem Format auch gemerkt, wie integrativ es sein kann, um beispielsweise Menschen zu erreichen, die an Präsenzveranstaltungen nicht teilnehmen können. Das Video ist ein sehr unkompliziertes Format, mit dem man schnell Teilhabe ermöglichen kann“, zeigt Maria Weiland einen weiteren Vorteil auf. Corona habe dazu angeregt, aus der Not eine Tugend zu machen. Dennoch: „Wir hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr wieder einen ,normalen’ Gottesdienst feiern können“, sagt Christoph Schieder in Gedanken an die Einschränkungen während der Corona-Pandemie.

