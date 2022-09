Diebe brechen in Tankstelle und Autohaus ein - Schaden von über 23.000 Euro

Zwei Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in eine Tankstelle mit angrenzendem Autohaus eingebrochen. Sie stahlen Tabak, Werkzeug und ein Auto.

16.09.2022 | Stand: 19:07 Uhr

Diebe sind am frühen Freitagmorgen in eine Tankstelle Kirchheim (Landkreis Unterallgäu) in eine Tankstelle eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen zwei unbekannte Täter gewaltsam in die Tankstelle in der Hauptstraße in Kirchheim ein. Dort klauten sie zunächst Tabakprodukte.

Einbruch in Kirchheim: Täter verursachen Schaden von 23.000 Euro

Über die Tankstelle verschafften die beiden Unbekannten sich Zutritt in das direkt angrenzende Autohaus. Dort stahlen sie Fahrzeugteile, Werkzeug und ein Auto, das am Folgetag verkauft werden sollte. Am Fahrzeug waren noch keine Kennzeichen angebracht. Daher entwendeten die Täter die Kennzeichen eines Autos, das etwa 300 Meter von der Tankstelle entfernt stand.

Bei dem Einbruch entstand ein Beuteschaden in Höhe von 23.000 Euro. Zudem richteten die Täter erhebliche Sachschäden an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden.

