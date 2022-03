Der Finanzausschuss des Stadtrats beschließt eine Erhöhung um durchschnittlich drei Prozent. Die Gründe dafür und alle Preise im Überblick.

14.03.2022 | Stand: 18:28 Uhr

Für die Betreuung ihrer Sprösslinge in städtischen Kindertagesstätten müssen Eltern künftig etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühren erhöhen sich ab 1. April um durchschnittlich drei Prozent. Das haben die Mitglieder des Memminger Finanzausschusses in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.