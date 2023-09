Klimaschutz in Memmingen: Noch viel Luft nach oben

Laut Experte besteht in Memmingen großer Handlungsbedarf bei der Nutzung von erneuerbaren Energien. Welche Klimaschutzmaßnahmen die Stadt schon gestartet hat.

26.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Stadt Memmingen will bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Das bedeutet per Definition, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt die menschlichen Aktivitäten in der Stadt keine negativen Auswirkungen mehr auf das Klima haben dürfen. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt Memmingen seit Ende 2020 die Verleihung des European Energy Awards an.

