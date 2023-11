Memmingen diskutiert über Trinkwasser für die Öffentlichkeit

Zugängliche Brunnen und Wasserspender in der Verwaltung stehen im Umweltausschuss zur Debatte. Wo Schwierigkeiten liegen und warum Memmingen Vorbild sein soll.

13.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wasser sei ein öffentliches, aber zunehmend knappes Gut. „Wasser gilt – zumindest im Allgäu – den meisten aber noch immer als Ressource im Überfluss“, so die Memminger Vertreter der Fraktion Grüne/Linke. Sie stellten einen Antrag, der in der jüngsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses besprochen wurde. Die Stadt soll mit gutem Beispiel vorangehen, Wasservorräte sorgsam bewirtschaften und den Wert des Wassers stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Darum geht es im Antrag: Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen, so die Meinung der Fraktion Grüne/Linke, zunehmend auch die deutsche Wasserwirtschaft. Extreme Wetterlagen wie Starkregen oder anhaltende Dürre würden aber die Bedeutung der kommunalen Wasserversorgung noch nicht in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger rücken.

Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht

Die Fraktion würde es gerne sehen, wenn die Stadt Memmingen der internationalen Bewegung „Blue Community“ beitritt, die das Ziel etabliert hat, die lebenswichtige und zu schützende Ressource Wasser und Wasserdienstleistungen in öffentlicher Hand zu belassen. Sie erkenne das weltweite Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser und sanitärer Grundversorgung an und fördere das Trinken von Leitungswasser.

Für Memmingen übersetzt heißt das: sich die Selbstverpflichtung aufzuerlegen, wassersparend zu handeln, sich für die Wasserversorgung und Abwasserversorgung in öffentlicher Hand einzusetzen sowie Leitungswasser zum Trinken anstelle von Mineralwasser einzusetzen.

Fraktion in Memmingen thematisiert Trinkwasserspender für die Verwaltung

Erreicht werden soll das durch von der Fraktion vorgeschlagene Maßnahmen wie den Einbau von Trinkwasserspendern in Rathaus und Verwaltung für die Mitarbeiter sowie die Stadträte, den Einbau von Trinkwasserspendern im Stadtgebiet für die Öffentlichkeit sowie Aufklärungskampagnen, um die Bürger beim Thema "mitzunehmen".

17 öffentliche Brunnen gibt es in Memmingen

Die Lage in Memmingen: Michael Koch als Amtsleiter für Stadtgrün und Friedhöfe berichtete, was die Stadt Memmingen in dieser Richtung bereits leistet und in Vorbereitung hat. In Memmingen gibt es 17 öffentliche Brunnen, zwei davon sind Trinkwasserbrunnen. Neun weitere Brunnen könnten zu solchen umgebaut werden, um der Öffentlichkeit Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Allerdings gebe es dahingehend einige Auflagen, die erfüllt werden müssten – darunter wöchentliche Kontrollen. Eine bakteriologische Untersuchung sei Voraussetzung, die Brunnen müssten entsprechend als Trinkwasserbrunnen gekennzeichnet werden.

„Da steckt auf jeden Fall Arbeit drin“, so Koch. Hinzukomme, dass die bestehenden Brunnen nicht inklusionsgerecht nachgerüstet werden könnten. Außerdem müsse bei diesen ein ständiger Wasserfluss gewährleistet werden. Koch sehe darin nicht den optimalen Umgang mit der Ressource Wasser. Neue Brunnen hingegen bräuchten das nicht.

Wo sind die öffentlichen Brunnen in Memmingen?

Öffentliche Brunnen sind derzeit am Marktplatz, Schrannenplatz, Frauenkirchplatz, Am Einlass, Gerberplatz, Herrenstraße, Westertorplatz, Schmidplatz, Nonnengasse, St.-Ulrichs-Platz (Amendingen), Kirchstraße (Buxach), Welfenhaus, Theaterplatz, Ernst-Reuter-Platz sowie am Weinmarkt zu finden. Am Schießstattgarten und dem Rübezahlplatz seien Projekte in der Vorbereitung. Denkbar für künftige Maßnahmen seien die Standorte Weinmarkt, Skate- und Bikepark Haienbach sowie Hohe Wacht.

Zum zweiten Aspekt, der Aufstellung von Wasserspendern in der Verwaltung, wurden dem Gremium Geräte und Kosten vorgestellt. Beispiel: Ab fünf Geräten liegen die Anschaffungskosten brutto bei 3385 Euro. Als Aufstellungsorte der Wasserspender sind das Welfenhaus, die Ulmer Straße 2, Großzunft, Steuerhaus, Bürgerbüro und St.-Ulrich-Platz 1 vorgesehen.

Wasser als ein wichtiges Lebensmittel

Das sagen die Ausschussmitglieder: Wasser ist ein wichtiges Lebensmittel, bestätigte Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger (SPD). Er sieht Memmingen auf einem guten Weg. Es sei sinnvoll, in neue Brunnen zu investieren. Matthias Ressler (SPD) sah ebenso die Notwendigkeit - vor allem bei heißen Sommertagen: „Wir werden künftig nicht ohne Wasser im öffentlichen Raum auskommen. Es ist gut, wenn die Verwaltung eine Vorbildfunktion einnimmt.“ Rupert Reisinger (Die Linke) rückte den Fokus auf die Erziehung und den Umgang mit der Thematik in Schulen. Fritz Tröger (FDP) hätte es gerne gesehen, wenn die Wasserspender auch öffentlich zugänglich werden würden.

Die Ausschussmitglieder beauftragten einstimmig die Verwaltung, vorgeschlagene Maßnahmen mit Wasserspendern und Trinkwasserbrunnen umzusetzen. Die Gelder dafür sollen im Haushalt 2024 zur Verfügung gestellt werden. Die Entscheidung, ob die Stadt der „Blue Community“ beitreten soll, wurde auf die nächste Sitzung vertragt.